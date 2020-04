3 movimentos que o Fluminense ainda deve fazer nesta janela de transferências

​Em um cenário hipotético de futebol sendo retomado no próximo mês de maio, qual seria a maior preocupação da torcida do ​Fluminense? O que ainda está longe do ideal neste elenco montado para 2020? Levantamos três movimentos de mercado que o clube carioca precisaria fazer ainda no início do ano para ter uma temporada mais sossegada em relação à 2019:

1. Renovar com Marcos Paulo

O atual contrato do ​atacante de 19 anos com o Tricolor Carioca é válido somente até o mês de junho de 2021, ou seja, ele estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube na reta final de 2020. A maior prioridade de momento para o clube das Laranjeiras precisa ser blindar seu principal ativo, aumentando sua multa rescisória e impedindo mais uma despedida ‘à preço de banana’ como foi com João Pedro.

2. Contratar um zagueiro

O Tricolor tem problemas com seu miolo de zaga há longos anos, e nem mesmo o bom início de 2020 do setor tranquiliza o torcedor para a sequência da temporada. Nino é o defensor mais ‘prestigiado’ junto às arquibancadas, mas Digão e Luccas Claro dividem opiniões, enquanto o experiente Matheus Ferraz voltou irregular após longo período de inatividade. Trazer ao menos um zagueiro de qualidade inquestionável é um movimento importante pro clube.

3. Camisa 9 experiente: Fred?

A medida que o tempo passa, o movimento de repatriar o ídolo ​Fred, atualmente com 36 anos, se torna cada vez mais ‘debatível’ por variados motivos: idade, forma física, cifras, etc. O que não dá para questionar é que o Fluminense precisa de mais um centroavante de ofício no grupo para a sequência de 2020. Evanílson é bastante talentoso, mas não pode ser a única opção da posição pensando em Brasileirão, competição longa e duríssima.