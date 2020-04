3 movimentos que o Grêmio ainda deve fazer nesta janela de transferências

​O ​Grêmio, dentro de sua administração, tem a convicção de que conta com um elenco forte o suficiente para encarar a temporada 2020 em condições de sucesso – muito embora, agora, não se saiba nem quando as competições irão recomeçar. Mas, tão logo abra uma nova janela de transferências, o clube deverá fazer algumas movimentações, seja por desejo ou obrigação. E aqui nós citamos, ao menos, três delas.

Venda de um garoto (Matheus Henrique, Pepê ou Everton)

O Grêmio, dificilmente, vai escapar do assédio em cima do seu trio de talentos. E, diante das dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus, é natural que venha a negociar ao menos um deles. As contas precisam fechar e, quanto mais a transferências é postergada, menor é o valor de mercado. É bom o torcedor se acostumar com esta tendência.

Mais um volante e um centroavante

Aqui é mais desejo / análise do que aconteceu no inicio do ano. O Grêmio não tem aquele volante com características mais de marcação, que por vezes é preciso – como Rafael Carioca, sempre pedido pela torcida. Além disso, o elenco está sem um centroavante de origem. Muito embora Diego Souza dê conta do recado como um 9, Luciano está bem abaixo.

Segurar Kannemann

Não é de hoje que o futebol italiano, por exemplo, faz tentativas para contratar o zagueiro argentino. E não se descarta que venham para cima novamente. Será mais uma missão para a direção, que agora ao menos conseguiu colocar David Braz, um substituto à altura, nas mãos do técnico Renato Portaluppi.