3 movimentos que o Internacional ainda pode fazer nesta janela de transferências

O Internacional vinha apresentando um excelente desempenho no início da temporada de 2020, e a direção colorada estava animada com o elenco que encontrava atualmente. Com novas contratações e saídas no início do ano, o clube agora tem o objetivo de organizar as contas e de se colocar em uma situação tranquila devido à crise ocasionada pelo coronavírus.

Mas, mesmo com toda essa situação, houve diversas especulações de movimentações e permanências envolvendo jogadores. E com isso, nós do 90min citamos três possíveis movimentos ainda neste ano no Internacional.