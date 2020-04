3 movimentos que o Vasco ainda deve fazer nesta janela de transferências

​Entre os 20 clubes que disputarão a Série A em 2020, é possível que o ​Vasco seja o que mais tem trabalho por fazer durante este período de paralisação. De comissão técnica nova e com mudanças importantes em seu departamento de futebol, o Cruzmaltino precisa buscar meios de qualificar seu elenco em meio à crise, cenário desafiador e que testará a criatividade de seus gestores. A seguir, apontamos três movimentos que o Gigante da Colina precisa fazer para tentar garantir um 2020 mais tranquilo em relação aos anos anteriores:

Buscar um camisa 10

É bem verdade que o torcedor do Vasco viveu uma relação de ‘amor e ódio’ com ele, mas Nenê talvez tenha sido o último camisa 10 que gerou retorno esportivo ao time de São Januário. Está mais do que na hora do clube encontrar uma solução para o meio criativo, principal carência há longa data. O recém-chegado Martín Benítez é um bom jogador, mas precisará de alguém para dividir com ele essa responsabilidade de armar o jogo e alimentar o ataque. Giovinco, italiano de 33 anos recentemente especulado no Cruzmaltino, é um bastante nome interessante.

‘Sombra’ para Germán Cano

Por ser o time da Série A com ​menos gols anotados no primeiro trimestre da atual temporada, o Cruzmaltino precisa e muito focar esforços de mercado em peças ofensivas. Além de um meia de criação, buscar um camisa 9 que divida a responsabilidade com o argentino Cano é bastante importante. O Brasileirão é longo e desgastante, e entrar nele sem uma alternativa de confiança ao titular não é muito prudente. Cano é o centroavante do Vasco, mas precisa de uma ‘sombra’.

Recuperação de Breno

É improvável que o Cruzmaltino vá ao mercado para buscar um zagueiro, por se tratar do setor que menos tem comprometido neste início de temporada. Com Leandro Castán e o promissor Ricardo Graça jogando bem, um bom ‘reforço interno’ seria a recuperação de Breno. O jogador segue em sua batalha particular pela retomada de sua carreira e qualidade técnica, como todos nós sabemos, ele tem. Vê-lo em boa forma seria um ótimo acréscimo ao elenco cruzmaltino.