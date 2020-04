3 opções de empréstimo para os negativados têm valores liberados R$ 250 mil

Quem já foi negativado sabe que se beneficiar de facilidades financeiras é quase impossível, porém, estão saindo cada vez mais opções para aqueles que se encontram endividados.

Existem algumas instituições financeiras que oferecem empréstimos até mesmo para inadimplentes. O mais interessante é que essas instituições permitem que os interessados solicitem o empréstimo pela internet, sem grandes burocracias, e ainda oferecem a possibilidade de simular o empréstimo e verificar se vai ser benéfico ao interessado.

Conheça agora as 3 opções de empréstimo disponíveis para negativados

Empréstimo Olé Consignado

O Olé consignado oferece empréstimos para negativados, sendo que o pedido pode ser feito pela internet. Vale lembrar que nessa modalidade, é importante prestar atenção ao CET, pois ele representa o valor total que será pago pelo crédito. Outro ponto importante é que as taxas mudam de acordo com o convênio do interessado.

O Olé Consignado oferece valores de empréstimo de R$ 250,00 a R$ 250.000,00, que podem ser pagos entre 24 e 96 parcelas. A taxa de juros variam entre 1.95% e 3.5% a.m.

Não é necessário informar renda mínima.

Os interessados podem acessar o site da Olé Consignado e fazer sua simulação.

Empréstimo pessoal Simplic

Mais uma opção de empréstimo para negativados que também está disponível online.

Os valores oferecidos variam entre R$ 500,00 e R$ 3.500,00 e o prazo para pagamento é de 3 a 12 meses. As taxas de juros são de 15,8% a 17,9%.

Nesta opção, é preciso ter uma renda mínima de R$ 433,93. Assim que o pedido é aprovado (geralmente em 1 dia útil), o dinheiro cai na conta em poucas horas.

Os interessados podem acessar o site do empréstimo pessoal Simplic e fazer sua simulação.

Empréstimo consignado Agibank

Esta opção também oferece empréstimo para negativados e pode ser feita online.

Os valores oferecidos pelo Agibank são de R$ 200,00 a R$ 4.000,00, sendo que as taxas variam entre 33,97% e 39,48% ao ano. As taxas são descontadas da folha de pagamento e o prazo de pagamento varia entre 3 e 72 parcelas.

Os interessados podem acessar o site do empréstimo consignado Agibank e fazer sua simulação.

