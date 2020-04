4 momentos em que Babu, do BBB20, representou todos os apaixonados por futebol

​Na noite da último sábado (25), chegou ao fim a jornada de Alexandre Santana, mais conhecido como ​’Babu’, no Big Brother Brasil 20. Eliminado com pouco mais de 57% dos votos no último paredão antes da final, Babu se despediu do reality show com status de ‘representante’ do mundo boleiro, já que sua paixão pelo futebol e pelo ​Flamengo atraiu muitos torcedores que estão morrendo de saudades de ver a bola rolando. A seguir, listamos quatro momentos em que Babu representou todos os amantes do futebol, independente do clube que torcem:

1. A comemoração igual a de seu ídolo

Seja na ‘pelada’ de fim de semana ou mesmo no videogame, quem nunca comemorou um gol do jeitinho que seu ídolo comemora na vida real? Todos nós já fizemos isso, e por isso vimos um pouco de nós em Babu, quando ele comemorou sua sobrevivência em um paredão imitando o exato gesto de ​Gabigol após cada tento: os braços erguidos, firmes, exibindo os músculos como prova de força e resiliência.

2. O pensamento constante no clube do coração

Quem ama futebol, costuma viver e amar o seu clube do coração ‘sem fronteiras’ e sem limites. A gente simplesmente não consegue parar de pensar no nosso time, ainda mais neste período de ‘abstinência’… Nas conversas, falar de futebol é lei e defender o brasão que representamos, com unhas e dentes, é nossa missão. Assim é o torcedor apaixonado e assim foi Babu ao longo de todo o BBB, sempre falando de Flamengo aos quatro cantos e toda hora se perguntando: ‘Será que Gabigol ficou na Gávea?’. Para alegria da Nação e de Babu, sim!

3. As piadinhas com o arquirrival

Rivalidade sadia faz parte do que é o futebol, e faz desse esporte um dos mais apaixonantes dentre todos que existem. Quando falamos do Flamengo de Babu, o primeiro clube ‘antagônico’ que vem à mente é o ​Vasco da Gama, que não escapou das piadinhas do participante durante o reality show. Após bater na trave em diversas provas do líder, ficando sempre no quase, Babu brincou: ‘Tô parecendo o Vasco, vice toda hora!’. A brincadeira foi recebida com bom humor até mesmo pelos vascaínos que estavam torcendo por ele. Futebol é isso.

4. A emoção de ser abraçado pelos ídolos

Crédito da foto: Reprodução/Globoplay

Curiosamente, o momento mais emocionante da trajetória de Babu Santana no programa foi sua despedida, em que algumas de suas perguntas sobre o Fla foram, enfim, respondidas. Tão logo rumou à entrevista protocolar pós-eliminação, ele ficou sabendo que Gabigol não só ficou no Rubro-Negro, como torceu por ele durante o BBB. Além do camisa 9, Bruno Henrique, Vini Júnior, Everton Ribeiro e Pedro foram outros rubro-negros que engrossaram a torcida de Babu. Ao saber disso, o ator de 40 foi às lágrimas, emocionado por ser abraçado e reconhecido por suas referências. Esse, afinal, é o sonho de todo apaixonado por futebol: o contato com o ídolo.