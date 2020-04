4 posições que o Real Madrid precisa reforçar e os jogadores que deveria buscar

​A temporada 2019/20 – ainda sem previsão de conclusão -, está sendo atípica para o Real Madrid. Com chances reais de terminá-la sem nenhum troféu, o time da capital espanhola tende a repensar alguns setores de seu atual elenco, promovendo uma pequena reformulação já na próxima janela de verão. Quais são as posições que o clube merengue deve priorizar? E quais são os jogadores que Florentino deve tentar investir? Opinamos a seguir:

Defesa central

Apesar de já caminhar para sua décima temporada como jogador madridista, o francês Raphaël Varane tem apenas 26 anos, ou seja, ainda tem anos consideráveis de carreira pela frente e segue performando em altíssimo nível. O ‘problema’ está no restante do corpo de zagueiros do elenco: Sergio Ramos perdeu intensidade e explosão, natural para sua idade. Talvez seja hora de começar a mirar um substituto para o ídolo e capitão.

Sugestões valiosas:

Dayot Upamecano* (RB Leipzig) – 21 anos – valor de mercado atual: €45 milhões

Rúben Dias (Benfica) – 22 anos – valor de mercado atual: €30,5 milhões

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 28 anos – valor de mercado atual: €56 milhões

Primeiro volante

Aos 28 anos, Casemiro vive o auge de sua forma física/técnica, sendo titular inquestionável e absoluto no Real Madrid e na Seleção Brasileira. O corpo de volantes do time merengue é forte, mas Fede Valverde e Toni Kroos não são ‘cães de guarda’, se destacando mais pela construção e pelo passe. Buscar mais um ‘5 clássico’ no mercado, para revezar com o brasileiro, é uma das necessidades do Real Madrid.

Sugestões valiosas:

​N’Golo Kanté* (Chelsea) – 29 anos – valor de mercado atual: €80 milhões

Eduardo Camavinga (Rennes) – 17 anos – valor de mercado atual: €37,5 milhões

Sandro Tonali (Brescia) – 19 anos – valor de mercado atual: €31,5 milhões

Meia central

O meio-campo criativo do Real deve passar por grandes transformações, visto que Luka Modric pode não ter seu contrato renovado, com o mesmo se aplicando a Isco e James Rodríguez. É um setor que preocupa a comissão técnica, já que os meias merengues foram responsáveis diretos apenas por onze assistências para gols da equipe em ​LaLiga. Número baixo para um setor que tem como função ‘básica’ alimentar o ataque.

Sugestões valiosas:

​Donny van de Beek* (Ajax) – 22 anos – valor de mercado atual: €44 milhões

​Paul Pogba (Manchester United) – 27 anos – valor de mercado atual: €80 milhões

Fabián Ruiz (Napoli) – 24 anos – valor de mercado atual: €48 milhões

Centroavante

Por fim, mas certamente não menos importante, temos a referência ofensiva. Karim Benzema vive uma ótima temporada de 2019/20, é verdade, mas completará 33 anos em 2020 e já está rumando aos anos finais de carreira. O jovem Luka Jović, que ‘voou’ com a camisa do Eintracht Frankfurt, foi contratado pelo clube espanhol no último mercado de verão para ser o sucessor de Benzema, mas ainda não convenceu e tem ofertas para deixar o clube.

Sugestões valiosas:

​Harry Kane* (Tottenham) – 26 anos – valor de mercado atual: €120 milhões

Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 19 anos – valor de mercado atual: €72 milhões

Timo Werner (RB Leipzig) – 24 anos – valor de mercado atual: €64 milhões