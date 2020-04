5 celebridades que já foram ligadas de forma bizarra a clubes de futebol

Por qual razão celebridades como Michael Jackson e Mick Jagger seriam relacionados, respectivamente, a Fulham e Fluminense? O que eles tem a ver com esses clubes? Pois é…existem muitos astros internacionais que acabam ligados, de forma involuntária, a uma equipe de futebol. E as explicações são as mais bizarras! Os cinco casos abaixo exemplificam isso!

Tom Brady – Grêmio

O astro do futebol americano já esteve até na Arena tricolor acompanhando jogos. Ganhou camisa e tudo, afinal, ele é casado com a gaúcha e modelo Gisele Bündchen.

Michael Jackson – Fulham

Craven Cottage, estádio do time inglês, já contou com uma estátua do Rei do Pop. Pois o símbolo chegou a ser considerado um amuleto da sorte. Quando retirado, o time começou a desandar dentro das quatro linhas, caindo inclusive para a segunda divisão.

Rolling Stones – Fluminense

Mick Jagger tem fama de pé frio. Mas com o Tricolor carioca a relação é 100%. Em 1985, lançou o seu primeiro álbum solo, “She’s the Boss”, e usou o Salão Nobre da sede do clube como set de filmagem para as canções “Lucky in Love” e “Just Another Night”. A sintonia com o grupo de rock, porém, começou bem antes. Em 1976, Mick Taylor desfilou pelas ruas do Rio com uma camisa tricolor. Já Ron Wood vestiu o uniforme no single de “Fool To Cry / Hey Mama”.

Joel Embiid – Flamengo

Um dos grandes astros recentes da NBA, o pivô Joel Embiid revelou ser torcedor do Flamengo. “Eu sou um torcedor do Flamengo. Porque o pai da minha namorada torce pelo Flamengo. Então, desde que começamos a namorar, pude começar a acompanhar o time”, disse. Durante as férias de 2019, ele visitou o Brasil e conheceu o Maracanã.

Noah Schnapp – Botafogo

O Will, de Stranger Things, esteve no Brasil no início do ano e…no desembarque, o ator estava usando uma camisa do Fogão, time de futebol do Rio de Janeiro. Inclusive, foi ao Nilton Santos e posou para fotos.