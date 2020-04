5 contratações na história do São Paulo que geraram expectativas e decepcionaram

​A primeira década deste milênio foi a mais vitoriosa da história do ​São Paulo. A segunda, por outro lado, foi de mais erros do que acertos e pouquíssimos troféus erguidos, algo que a torcida tricolor não esta acostumada a vivenciar. Dentre os erros que citados, estão alguns reforços ‘de peso’ que nunca renderam ao Tricolor o que se esperava deles… A seguir, listamos 5 destas contratações que geraram expectativa, mas decepcionaram. Confira:

Lúcio

Em 2013, o Tricolor Paulista vinha de uma conquista de Sul-Americana e estava com um elenco considerado bem competente e competitivo… Mas o bom momento não foi mantido, e muitos atribuem isso, em partes, à contratação do veterano Lúcio. Campeão do mundo e dono de um vasto currículo, o zagueiro mobilizou o clube em sua chegada, mas jamais correspondeu dentro das quatro linhas e viveu uma série de problemas extracampo/de bastidores no Morumbi.

Dorlan Pabón

Os ótimos números do veloz atacante entre os anos 2008 e 2012, ainda quando atuava em seu país de origem, o conduziram à primeira experiência estrangeira de sua carreira. Entre Parma, Real Betis e Valencia, não foi bem e acabou aterrissando no Morumbi como uma aposta válida, recebida até com certa empolgação pela torcida são-paulina. O resultado não foi dos melhores, com o colombiano se despedindo após um semestre e apenas dois gols anotados.

Ricardo Centurión

Contratado com enorme badalação em 2015 junto ao Racing (ARG) – e custando cifras pesadas à época, R$ 13 milhões -, o argentino viveu mais baixos do que altos durante as 3 temporadas em que esteve vinculado ao clube do Morumbi, não à toa acabou emprestado entre 2016/17 ao Boca Juniors. Foram apenas oito gols anotados pelo Tricolor neste meio-tempo, números muito discretos e que levaram o torcedor a questionar, inúmeras vezes, seu custo-benefício.

Breno

Revelado em Cotia, o zagueiro retornou ao clube em meio a um momento delicadíssimo de sua vida pessoal, quando ainda respondia criminalmente pelo incêndio de sua casa na Alemanha. O torcedor do São Paulo o abraçou, esperançoso de uma recuperação que nunca viria: mesmo depois de ser liberado para voltar a jogar, Breno jamais conseguiu restabelecer um grande nível ou uma sequência, especialmente por conta das constantes lesões que o acompanham.

Lucas Pratto

O torcedor são-paulino vai ficar furioso em ver o argentino nesta lista, afinal, Pratto tem enorme qualidade e fez alguns gols importantes na campanha de 2017, quando o clube escapou por um triz do rebaixamento inédito. Mas o potencial do centroavante era pra muito mais do que 14 gols totais, e as cifras investidas pelo Tricolor em sua contratação, também pediam mais. Seu tempo no Morumbi foi curto, marcado por lesões e algumas grandes secas. Poderia ter sido maior.