5 contratações na história do Vasco que geraram expectativas e decepcionaram

Errar fazem parte da vida e obviamente do futebol, porém o ​Vasco se tornou praticamente um ‘Mestre dos Erros’ nas últimas duas décadas e parece cada vez mais longe da luz dos acertos. Desesperado, o alvinegro carioca atira para todos os lados e pouco acerta, especialmente nas contratações, para além da situação catastrófica do extracampo. Confira!

Bruno César

Bruno César chegou ao Vasco no começo da temporada passada, com moral e com a contratação sendo comemorada pela torcida, mas o meio-campista nunca correspondeu às expectativas e não conseguiu se estabelecer como protagonista no alvinegro carioca. Até o momento, a passagem do meia por São Januário tem sido marcada por más atuações e pelos problemas físicos.

Máxi Rodriguez

O meio-campista Máxi Rodriguez acertou com o Vasco em 2014 após bom surgimento no Montevideo Wanderers, do Uruguai, e passagem ‘regular’ no ​Grêmio, porém o habilidoso uruguaio não conseguiu entregar o que se era esperado e acabou tendo uma caminhada curta e sem brilho em São Januário.

José Dominguez

Contratado em 2005 como a grande esperança vascaína para assumir a camisa 10 da equipe, o português chegou a São Januário depois de passagens por clubes da Alemanha e da Inglaterra, mas enfrentou uma série de lesões e deixou o clube sem deixar nenhuma saudade.

Damián Escudero

O versátil meia-atacante Damián Escudero foi apresentado como um “presente de Natal” para os vascaínos. À época, em 2018, o argentino foi cotado para resolver parte dos problemas do setor ofensivo do Vasco, mas o experiente jogador não agradou e deixou o clube na mesma temporada sem muito alarde.

Maxi López

O matador Maxi López até teve um começo empolgante em São Januário e sua saída deixou saudades em parte da torcida, mas os números, em si, não são tão ‘positivos’ quanto o saudosismo. Em 2018, o argentino foi fundamental e ajudou a equipe a não cair, porém, a temporada seguinte foi muito abaixo e os problemas físicos ficaram nítidos.