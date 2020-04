5 garotos que podem aparecer a qualquer momento no time profissional do Corinthians

​Mesmo em um momento de incertezas, é necessário projetar o futuro. Pois é bem possível que, passada a pandemia de coronavírus, o ​Corinthians comece a olhar com mais carinho para alguns meninos da base que, logo ali na frente, têm tudo para conquistar seu espaço dentro do elenco profissional. Como destaca o ​Globoesporte.com, a lista de jovens promessas é bastante extensa.

O goleiro Matheus Donelli, por exemplo, foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17 no ano passado e ainda ganhou a Luva de Ouro como o melhor de sua posição no torneio. Aos 17 anos, tem Cássio como ídolo, é bastante alto (1,90m) e já treinou algumas vezes com o time principal. Por sua vez, o atacante Gabriel Pereira (18 anos, foto acima), embora nunca tenha sido utilizado na equipe de cima, é observado de perto pelo técnico Tiago Nunes. Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, também gosta de atuar como meia pelo lado direito.

Outro avante que deve ganhar terreno é Nathan, de 20 anos. O jogador se sobressai pela força física e, também, pela capacidade de finalização. Na Copinha de 2019, marcou oito gols. Com isso, ele, que integra o plantel sub-23, chegou a ser relacionado pelo então treinador Coelho para uma partida dos profissionais. No meio-campo, Ruan Oliveira, com os mesmos 20 anos, chama atenção pela qualidade nas cobranças de falta e já foi chamado por Nunes para completar atividades do grupo de cima. Por fim, Rodrigo Varanda (17 anos, foto acima) é outro que adora balançar a rede. Em 2018, foram 20 tentos, números que o fizeram terminar a temporada como o principal artilheiro da base do Timão. Ou seja, é preciso ficar de olho na garotada. Afinal, a qualquer momento, um deles pode, definitivamente, deslanchar.

