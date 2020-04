5 gols perdidos que poderiam ter mudado a história das Copas do Mundo

​Existem chances perdidas que acompanham e assombram a carreira de um jogador por longos e longos anos… Quando a chance perdida acontece em uma Copa do Mundo, o peso é ainda maior. Mas a narrativa de ‘vilões’ e ‘heróis’ faz parte do que é o esporte, não tem jeito. A seguir, listaremos cinco gols perdidos que poderiam ter mudado a história dos Mundiais:

5. Richard Morales contra o Senegal (2002)

No último jogo do Grupo A da Copa do Mundo de 2002, o Uruguai precisava vencer o Senegal para se manter vivo, mas começou a partida muito mal e logo se viu em desvantagem de 3 a 0. Com a raça característica dos charruas, a Celeste empatou com gols de Morales, Diego Forlán e Álvaro Recoba, empatando em 3 a 3 e ficando a um gol da classificação. A chance apareceu já na reta final do jogo, mas Morales errou o cabeceio, sozinho, e pulverizou o sonho uruguaio.

4. Christian Vieri contra a Coréia do Sul (2002)​

Possivelmente, o maior escândalo da história das Copas. Itália e Coréia do Sul se enfrentaram valendo vaga nas quartas do Mundial de 2002, disputado no continente asiático. Uma expulsão injusta e um gol mal anulado machucaram a Azzurra, que acabaram derrotados por 2 a 1 na prorrogação. O que poucos devem se lembrar é que o centroavante Vieri teve, em seus pés, a chance de tirar os donos da casa. Aos 89′, perdeu uma chance clara, com o gol aberto.

3. Asamoah Gyan contra o Uruguai (2010)

O jogo mais vibrante da África do Sul 2010 foi protagonizada por Gana e Uruguai. Nas quartas de final em Joanesburgo, os africanos abriram o placar com Muntari, mas Forlán empatou para a Celeste. No último minuto da prorrogação, Luis Suárez salvou com a mão o que era o gol do triunfo ganês, mas o juiz da partida viu a infração, marcou a penalidade e expulsou o atacante. Gyan foi para a cobrança, mas carimbou a trave e desperdiçou a chance de colocar a seleção africana nas semifinais da Copa do Mundo.

2. Rodrigo Palacio contra a Alemanha (2014)

A jogada que poderia ter mudado o resultado da decisão da Copa 2014, no Brasil, caiu nos pés de Rodrigo Palacio. O que o torcedor argentino não imaginava é que o experiente atacante faria a pior escolha para concluir em gol. Após um cruzamento preciso de Marcos Rojo, o camisa 18 aproveitou falha de Hummels, dominou no peito e invadiu a área. É verdade que a bola subiu um pouco no domínio de Palacio, mas a decisão de encobrir Neuer, de 1,93m, não foi a melhor. Um chute rasteiro no canto, naquele ponto da prorrogação, provavelmente garantiria o terceiro título mundial da Albiceleste…

1. ​Arjen Robben contra a Espanha (2010





Final da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda, na cidade de Joanesburgo. Na metade da segunda etapa, Robben recebe passe enfiado entre a última linha da defesa e sai cara a cara com Iker Casillas. O atacante holandês tem absolutamente tudo a seu favor: tempo, espaço e velocidade. No entanto, o goleiro espanhol espera até o último momento para definir o lado e faz uma defesa espetacular que, meia hora depois, asseguraria o primeiro título da Roja.