5 grandes jogadores que já disputaram a Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste, assim como o futebol da região, muitas vezes é desvalorizada e pouco vista pelos fãs do esporte. Porém, o que muitos não sabem é que o campeonato é um dos regionais mais importantes do país e berço de diversos craques da história futebolista do país. Confira!

Bebeto

Craque, Bebeto foi um dos grandes nomes do futebol brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, sendo multicampeão e destaque de Flamengo e Vasco, além de Deportivo La Coruña e Seleção Brasileira. Contudo, o sucesso só foi possível pela largada no Vitória-BA, onde ele se formou como jogador e também disputou a Copa do Nordeste, além de ter sido campeão em 1997 (já em sua segunda passagem no rubro-negro baiano).

Grafite

Edinaldo Batista Libânio, conhecido como Grafite, explodiu para o futebol nacional e internacional ainda no Santa Cruz, de Pernambuco, por sua frieza e poder de decisão. À época, em 2001, o centroavante teve a oportunidade de participar da Copa do Nordeste. Porém, ele não se contentou com a participação e retornou em 2016 para fechar esse capítulo com o título do Nordestão.

Juninho Pernambucano

Revelado pelo Sport, Juninho Pernambucano explodiu em uma das melhores gerações da história do Leão, sendo campeão da Copa do Nordeste e do estadual, em 1994.

Petkovic

Ídolo do Flamengo, Petkovic vive grandes momentos no Vitória-BA. O sérvio chegou ao futebol brasileiro ainda desconhecido e pouco valorizado na Europa, mas logo mostrou o seu potencial e talento em partidas da Copa do Nordeste e do Baianão. O meia ainda foi campeão do torneio regional em 1997 e 1999.

Jorge Wagner

Jorge Wagner teve uma grande trajetória no futebol, com títulos de expressão pelo São Paulo e passagens por Internacional, Botafogo e outros times. Reconhecido, o meio-campista revelado pelo Bahia ainda teve chances de disputar a Copa do Nordeste entre o final da década de 1990 e começo dos anos 2000. O jogador também atuou no regional com a camisa do Vitória, em 2015.