5 grandes jogadores que não deram certo no Barcelona

Milionário e cobiçado, o Barcelona é uma das equipes mais poderosas do planeta, podendo investir em praticamente qualquer jogador. Porém, o clube tem sido mais ‘cauteloso’ nos últimos anos e tentado ser mais minucioso em suas contratações. A história recente da equipe mostra que não é apenas o fato de um atleta ser estrela que ele vai ter o ​DNA blaugrano. Confira abaixo 5 grandes jogadores que passaram pelo Barça, mas não deram certo!

Maxi López (2005/2006)

Em bom momento no River Plate, Maxi López foi contratado pelo Barcelona para ser o substituto imediato do lesionado Larsson. O argentino chegou com ótimas expectativas e com um valor considerável para época (6,5 milhões de euros), no entanto, o goleador não deu certo e logo deixou a equipe culé. Em uma temporada e meia, o ex-​Vasco disputou 19 partidas e marcou apenas dois gols.

Riquelme (2002/2003)

Craque, Riquelme é uma das lendas do futebol sul-americano, sendo um dos gigantes do temido Boca Juniors. Contudo, o meio-campista não causou o mesmo impacto no Barcelona, sendo negociado uma temporada após desembarcar na Catalunha. Vale considerar que o meia foi prejudicado na época pela má gestão do técnico Van Gaal, que o mudou de posição.

Arda Turan (2015/2016)

Ventilado no ​Flamengo, Arda Turan foi uma das gratas surpresas do futebol europeu nos últimos anos. O meia teve uma ótima passagem pelo Galatasaray e também pelo Atlético de Madrid, porém, não conseguiu manter o nível no Barcelona. Em 2015, o turco passava por um bom momento e foi negociado com os catalães, mas logo a tratativa se mostrou como um fracasso. No todo, o jogador disputou 55 jogos e marcou 15 gols pelos culés.

Javier Saviola (2001/2004)

Parceiro de Riquelme em 2002, Saviola chegou ao Barcelona em negociação junto ao River Plate por 36 milhões de euros. O argentino se manteve por muitos anos como a contratação mais cara da história do Barça, sendo bastante cotado à época. Contudo, o meia-atacante não conseguiu manter o alto nível por muito tempo e acabou deixando o clube sem muito alarde.

Zlatan Ibrahimovic (2009/2011)

Ibrahimovic é uma das maiores personalidades do futebol contemporâneo, sendo referência ofensiva por onde passou, exceto no Barcelona. Friamente, os números são relativamente bons, mas, no geral, a relação do clube com o jogador não funcionou. O ‘casamento’ poderia até ter sido melhor, mas a preferência de Guardiola por Messi acabou com a passagem do sueco pela Espanha.​