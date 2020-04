5 grandes técnicos que estão no mercado e podem voltar à ação na próxima temporada

​Ainda não sabemos quando a temporada 2019/20 será concluída, mas isso não impede que as especulações em torno de 2020/21 já comecem a tomar conta dos noticiários esportivos. Em relação ao mercado de técnicos na Europa, temos alguns nomes de calibre à disposição, prontos para retornar aos gramados do Velho Continente. A seguir, listamos cinco treinadores que podem assumir grandes equipes para a temporada 2020/21:

5. Unai Emery

Demitido pelo Arsenal em novembro de 2019, o treinador espanhol de 48 anos está sem clube desde então. Difícil imaginar que ficará desempregado na próxima temporada, já que conta com um currículo bastante sólido, alavancado especialmente por seus bons anos à frente do Sevilla. Pode acabar reencontrando seu caminho em um possível retorno a ​LaLiga.

4. Niko Kova č

Na Alemanha, muitos se perguntam qual será o próximo passo para o jovem comandante de 48 anos, demitido do Bayern de Munique em novembro de 2019. Seu tempo no gigante da Baviera foi irregular e recheado de problemas de bastidores, mas trata-se de um treinador promissor e com boas ideias, capaz de fazer muito com pouco, como fez com o Eintracht Frankfurt.

3. Ernesto Valverde

Nem mesmo os dois títulos de LaLiga (2017/18 e 2018/19) foram capazes de segurar Valverde à frente do Barcelona. Foram três temporadas no comando do gigante catalão, encerrados em janeiro deste ano de 2020. Apesar dos altos e baixos durante o trabalho, o treinador de 56 anos tem escopo e currículo para conseguir se reposicionar no mercado.

2. Mauricio Pochettino

Mais um da ‘safra’ de demitidos em novembro de 2019, o argentino de 48 anos é um dos mais badalados entre os disponíveis no mercado. Foram quase 300 jogos à frente do Tottenham ao longo de cinco anos, tendo como ponto alto o vice-campeonato da ​Champions 2018/19. Jovem, moderno e estudioso, não deve ter dificuldade para recomeçar os trabalhos. Seu nome tem sido especulado no ​Newcastle United, o futuro novo bilionário do futebol inglês.

1. Massimiliano Allegri

Campeão de quase tudo durante as cinco temporadas em que comandou a Juventus – batendo ‘na trave’ apenas na ​Champions, duas vezes -, o experiente italiano tem sido especulado em diversos clubes que buscam um treinador de primeiro nível para 2020/21, como o Manchester United, que ainda não decidiu se manterá Ole Gunner Solskjaer. O Newcastle também chegou a ser especulado como destino possível para Allegri, mas deve focar em Pochettino.