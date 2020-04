5 jogadores brasileiros cujas carreiras despencaram bruscamente

Das tantas coisas que fazem o futebol ser apaixonante, sua imprevisibilidade se destaca. Ao longo da história, diversas ‘previsões’ caíram por terra, pois o esporte passa longe de ser uma ciência exata. Há jogadores que surgem de forma tímida e depois se consolidam como craques; há os que surgem com badalação, mas nunca se firmam; e há também os que surgem bem e se destacam por um tempo, até cair no ‘ostracismo’. É sobre este último grupo que falaremos a seguir: cinco jogadores que empolgaram no início, mas viveram ou vivem uma queda brusca em suas respectivas carreiras. Confira:

Paulinho

Algumas pessoas podem questionar a presença de Paulinho nesta lista, afinal, o volante copou muitas taças com a camisa do ​Corinthians, defendeu a Seleção Brasileira em mais de 50 jogos e chegou a jogar por um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. Mas o fato é que o camisa 8 jamais aconteceu na Europa. O retorno ao futebol chinês em 2018 é bastante frustrante para quem ainda sonhava com Paulinho prosperando em um grande mercado pois, quando surgiu profissionalmente, era unanimidade vê-lo como ‘material’ para o Velho Continente.

Anderson

Quando surgiu em 2004 com a camisa do ​Grêmio, o veloz e habilidoso meia gerou comoção no futebol brasileiro. Parecia, naquele momento, ser uma das grandes joias do nosso país. Clubes europeus julgaram da mesma forma, com o Porto fechando sua aquisição em 2006, quando o gaúcho completou 18 anos de idade. Fez bons jogos no Dragão e chamou atenção de Sir. Alex Ferguson, treinador do Manchester United, que pagou 31,5 milhões de euros em 2007 para tê-lo. Os anos no United não foram nada menos que decepcionantes e passam a sensação clara de que Anderson pulou etapas na carreira. Se aposentou aos 31 anos.

Dória

Revelado pelo ​Botafogo ainda em 2012, o zagueiro alto, forte e técnico chamou atenção e nos fez acreditar que teria um futuro brilhante até mesmo na Seleção. O ano de 2013 foi simbólico para ele, somando grandes atuações pelo Alvinegro, sendo convocado pela primeira vez para a equipe principal da Amarelinha e entrando no radar europeu. Fechou com o Marseille (FRA) em 2014, mas desde então sua carreira mudou drasticamente. Após três empréstimos sem brilho para três mercados distintos, fechou com o modesto Santos Laguna (MEX). Por ainda ser bem jovem – tem 25 anos de idade -, tem tempo e potencial para voltar ‘às cabeças’.

Oscar

Franzino, mas muito habilidoso, Oscar motivou uma disputa jurídica ferrenha entre ​São Paulo, seu clube formador, e ​Internacional, que desejava contratá-lo no ano de 2010. O início do jovem meia no Colorado foi bastante empolgante, lhe rendendo convocações para a Seleção Sub-20 e atraindo os primeiros holofotes europeus ao seu futebol. Em meados de 2012, o Chelsea pagou 20 milhões de libras para fechar sua aquisição, mas a passagem pela Europa seria irregular e recheada de altos e baixos. Quatro anos depois (2016), se rendeu às altas cifras da China e saiu, em definitivo, do radar da Seleção Brasileira e dos clubes de primeira linha.

Leandro Damião

Vestindo a camisa 9 do Colorado, o centroavante ‘voou’ entre 2010 e 2013, emplacando a ótima média de 0,5 gol/partida enquanto esteve no clube gaúcho: 89 tentos em 179 jogos. Motivou uma transação doméstica milionária em 2014, com o Santos pagando R$ 40 milhões para tê-lo. A partir desta transferência, a carreira de Damião sofreu uma queda evidente, a ponto do Peixe não aproveitá-lo quase nada durante os cinco anos de contrato. Foram apenas 44 jogos como jogador alvinegro, diversos empréstimos apagados por Cruzeiro, Flamengo e até mesmo Inter. Atualmente com 30 anos, defende o Kawasaki Frontale, do Japão.