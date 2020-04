5 jogadores que deixaram o Fluminense pela porta dos fundos

Brigas internas, disputas jurídicas ou até mesmo irritação com o banco de reservas e críticas das arquibancadas. No mundo do futebol, não é incomum testemunharmos despedidas de jogadores em ‘maus termos’ com seus clubes. No Fluminense, alguns casos foram bastante marcantes, em especial nestes últimos anos em que o clube lida com diversos problemas administrativos e financeiros. A seguir, relembre cinco casos de atletas que saíram das Laranjeiras ‘pela porta dos fundos’:

Henrique Dourado

Fluminense v Atletico GO – Brasileirao Series A 2017

Contratado pelo Fluminense com a ingrata missão de substituir Fred, o ‘Ceifador’ teve um início muito ruim nas Laranjeiras, mas deslanchou em 2017 e terminou o ano ‘nos braços da torcida’ como artilheiro do Brasileirão. Quando tudo parecia conspirar para que clube e camisa 9 solidificassem uma bonita história conjunta, Dourado pediu para deixar o clube e acertou com o arquirrival, Flamengo. Uma ‘pulada de muro’ jamais perdoada pela torcida tricolor.

Vinícius Goes

Fluminense v Ponte Preta – Brasileirao Series A 2015

Em dezembro de 2014, ainda dando seus primeiros passos pós-Unimed, o Fluminense foi buscar um interessante reforço no Náutico: Vinícius Goes, à época com 23 anos. Apesar de talentoso e muito promissor, o armador não durou muito nas Laranjeiras por conta de problemas extracampo. Clube e jogador apresentaram versões distintas sobre a ‘separação’, com o atleta se defendendo das acusações de mau comportamento durante seu período no Rio de Janeiro.

Allan

FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-PENAROL

A polêmica saída do jovem volante ainda é uma ‘ferida aberta’ na torcida do Fluminense, já que se deu neste início de 2020. Mesmo com limitações financeiras, o clube carioca sinalizava ao Liverpool (ING) que faria esforços para fechar a compra definitiva de Allan, que em um primeiro momento, expôs publicamente seu desejo de permanecer nas Laranjeiras. Após receber uma oferta salarial maior do Atlético-MG, voltou atrás e decidiu deixar o clube que o tirou do ostracismo em 2019.

Ronaldinho Gaúcho

Fluminense v Atletico MG – Brasileirao Series A 2015

O ano é 2015 e o Fluminense, em uma negociação surpreendente e pra lá de contestada à época, anunciava a contratação de Ronaldinho Gaúcho, com a crença de que o camisa 10 ainda tinha ‘lenha para queimar’ e que repetiria o grande futebol dos tempos de Atlético-MG. Ledo engano. Entre atrasos para treinamentos e más atuações dentro das quatro linhas, o meia teve seu contrato rescindido após realizar apenas oito partidas oficiais.

Gustavo Scarpa

FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-LIGA

Fechamos essa lista com o caso mais simbólico e marcante quando pensamos em despedidas pela ‘porta dos fundos’. Criado na base do Fluminense, Scarpa foi incorporado em definitivo ao elenco profissional tricolor em 2015, com a responsabilidade de ser o herdeiro da camisa 10, vaga após a saída de Conca. Dois anos depois, o jovem meia já portava a braçadeira de capitão do time e era, junto ao torcedor, o grande candidato a novo ídolo. Tudo foi por água abaixo quando, ao final daquele mesmo ano, decidiu buscar as vias jurídicas para se desligar do clube, alegando constantes atrasos salariais. Após um longo imbróglio, acertou com o Palmeiras.