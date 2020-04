5 jogadores que deixaram o Internacional pela porta dos fundos

O Internacional já revelou e trouxe diversos jogadores que tiveram grande expectativa pela torcida. Com bons desempenhos que os atletas vinham apresentando, poderia se tornar ídolos do clube se tivessem tido rumos diferentes em seu futebol. Porém, alguns desses atletas acabaram desapontando e até mesmo deixando o clube pelas portas dos fundos. Confira os cinco jogadores que tiveram desfechos totalmente diferentes do esperado pelo Inter e deram adeus ao Beira-Rio:

Ignacio Scocco

Argentina v Brazil – Superclasico de las Americas

Scocco foi contratado pelo clube em 2013 com muita expectativa da torcida. O argentino atuou pelo clube em apenas 21 jogos e marcou quatro gols. Decepcionados pelo seu desempenho, o jogador acabou perdendo espaço no clube e, em apenas seis meses, o atleta relatou que não tinha mais vontade de atuar pelo clube por não se adaptar ao futebol brasileiro. Sua conduta deixou muitos dirigentes e torcedores irritados.

Fabrício

FBL-LIBERTADORES-INTER-UCHILE

O atleta chegou ao Inter em 2011 sendo emprestado pela Portuguesa para atuar pelo Gauchão, mas com boas atuações acabou virando titular definitivo a partir de 2013. Porém, sua saída não foi nada boa. Fabrício deixou o clube cheio de pressão da diretoria e revolta da torcida pela situação ocorrida em 2015, quando foi vaiado durante uma partida pelo Gauchão. Na ocasião, o lateral se dirigiu aos torcedores com gestos obscenos e, irritado com a situação, atirou a camisa no gramado. O atleta foi suspenso pelo clube e dias depois foi anunciada a sua saída.

Martín Luque

Martín Luque

O meia atacante argentino chegou no clube em 2014 com grande expectativa, sendo um jogador com status de jovem veloz e driblador. Segundo os dirigentes, o atleta se encaixava no perfil exato que o Inter estava procurando. Mas Luque acabou não apresentando bom futebol dentro de campo e nas chances que teve não foi bem. Deu adeus sem nenhum tipo de saudade.

Valdívia

Valdívia 2016

O meia, que encantou a torcida colorada com sua habilidade e conquistou a titularidade em pouco tempo, é mais um jogador que era promessa do clube. O jovem Valdívia começou a atuar na categoria de base do Internacional, se destacando pelo bom empenho e em 2013 assumiu como titular no comando de Clemer. Porém, em 2017, com uma baixa abrupta em seu futebol, acabou sendo emprestado para o Atlético Mineiro e hoje atua pelo Avaí (ainda emprestado).

Andrigo

Andrigo 2016

Mais um caso de talento da casa cuja saída não é sentida no Beira-Rio. Andrigo foi um jovem destaque revelado pelo Internacional, recebendo a premiação de Melhor Jogador do Gauchão de 2016. Porém o atleta promissor acabou tendo uma decaída em seu futebol e sendo emprestado para o Atlético Goianiense, fazendo-o passar por diversos outros times na sequência. Além da instabilidade na carreira, outro fato incômodo persegue o atleta: vivenciou de perto três rebaixamentos seguidos, sendo eles pelo próprio Internacional, Atlético-GO e por fim o Sport.