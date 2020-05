5 jogadores que deixaram o São Paulo pela porta dos fundos

Enquanto alguns dão certo, outros nem tanto. Essa é uma realidade que acontece no futebol, seja nacional ou internacional. O fato de um jogador não dar certo em um clube não significa necessariamente que seja culpa da equipe. Citamos cinco ídolos do São Paulo que deixaram a desejar por parte da torcida e tiveram que sair pela porta dos fundos. Confira!

1. Marcelo Cañete FBL-SUDAMERICANA-PALESTINO-LIBERTAD O argentino chegou ao clube em 2011 com a esperança de ser visto como o novo Riquelme. Porém, o desempenho do atleta foi interrompido por uma série de lesões. Realizou 18 jogos com a camisa do Dragão e marcou apenas um gol. Em maio de 2013, após eliminações da Libertadores e Paulistão, Cañete foi afastado da equipe. Retornou ao São Paulo em dezembro do mesmo ano, mas em 2014 o jogador fechou contrato com o Náutico.

2. Lúcio Após temporadas espetaculares no futebol alemão e italiano, Lúcio fechou contrato com o São Paulo dois dias após deixar a Juventus. Com a camisa do Tricolor Paulista, o ex-jogador disputou 19 partidas e não marcou nenhum gol. Será que a expectativa foi alta demais naquela época? Fica o questionamento.

3. Clemente Rodríguez Foto: ALE CABRAL/LANCEPRESS! Mais um argentino no São Paulo que não deu certo. Clemente Rodríguez chegou à equipe paulista em 2013 e permaneceu até 2015. Durante sua ‘trajetória’, disputou apenas três duelos e foi expulso na sua estreia com a camisa do clube paulista.

4. Negueba Gyeongnam v Johor Darul Ta’zim – AFC Champions League Group E Guilherme Ferreira Pinto, conhecido como Negueba, chegou no clube em 2013, realizou cinco partidas e não balançou a rede uma vez. Sem espaço na equipe daquela época, o atleta foi devolvido ao Flamengo.