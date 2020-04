5 momentos especiais do Santos na Vila Belmiro

​A cada 14 de abril, o santista para em reverência ao seu clube do coração. Afinal, este é o dia em que o Peixe celebra seu aniversário. E nesta terça-feira, com o ​Santos completando 108 anos de glórias, a gente rememora cinco dos momentos mais incríveis que aconteceram dentro da Vila Belmiro, histórica casa alvinegra, com alguns dos principais nomes ali formados.

Urbano Caldeira de árbitro

Urbano Caldeira é o nome oficial da histórica Vila Belmiro. Trata-se um ex-jogador, técnico e dirigente do clube. Há quem diga, inclusive, que por vezes ele era visto aparando o gramado do estádio. Morreu em 1933 (poucos dias depois, foi sugerido o seu nome para o estádio), mas antes chegou inclusive a apitar parte de uma partida do Santos, substituindo o árbitro que passou mal com a bola rolando. Até isso aconteceu.

O perdão de Pelé

Mesmo depois de elevar o Santos ao mais alto patamar alcançado por um clube de futebol, Pelé fez questão de, ao se despedir do clube para defender o New York Cosmos, pedir perdão. Em 2 de outubro de 1974, no gramado da Vila, se ajoelhou e, com os braços abertos e uma bola à sua frente, reverenciou a torcida, no intuito de se desculpar por estar trocando de casa. Isso aconteceu durante duelo contra a Ponte Preta.

A volta triunfal de Robinho

Quando a Vila Belmiro virou heliporto. No dia 1º de fevereiro de 2010, de mãos dadas com Pelé, Robinho, um dos grandes ídolos da década da torcida, retornou ao clube. Pois, para delírio de 10 mil torcedores presentes ao estádio, ele desceu de helicóptero para fazer a festa com a galera. Sim, às vezes a bola nem precisa rolar para o local ficar marcado.

Um duelo histórico com gol de Neymar que valeu Prêmio Puskás

O dia? 27 de julho de 2011; o adversário? O Flamengo. Pois este jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, já é considerado um dos mais espetaculares do século XXI. O Santos abriu 3 a 0 e depois chegou a estar vencendo por 4 a 1, mas Ronaldinho Gaúcho, com um hat-trick e em noite mágica, garantiu a vitória dos cariocas. Porém, uma obra-prima de Neymar, mais tarde, ainda valeria o prêmio de gol mais bonito da temporada no mundo. Afinal, não é sempre que se sai driblando da intermediária, invade a área, humilha o rival e coloca a bola no fundo da rede. Pois a Vila foi palco disso.

Um jogo com “reencontro” de ídolos

Paulo Henrique Ganso e Neymar, juntos, fizeram parte de um momento mágico da história do Santos. Com a dupla de protagonistas, o Peixe alcançou sua terceira conquista de Libertadores. Porém, com a saída do meia do clube, a relação com a torcida ficou bastante ruim, e quis o destino que a Vila Belmiro fosse o palco para o primeiro “reencontro”, em 2013. Vestindo a camisa do São Paulo, enfrentou seu antigo companheiro e foi recebido com “bonecos de Judas”, moedas de dinheiro entre outros artefatos.