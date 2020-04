5 momentos icônicos da carreira do irreverente Edmundo

Como jogador: letal, artilheiro, competitivo, irreverente, ídolo; fora do campo: figura folclórica, polêmica e atemporal. Celebramos, nesta quinta (2), o aniversário de um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro: Edmundo. O que te vem à cabeça quanto falamos no histórico camisa 7? Levantamos esse debate no ​Facebook e alguns momentos emblemáticos da carreira do ‘Animal’ foram relembrados… A seguir, listamos cinco deles. Confira:

O bicampeonato brasileiro pelo Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras em 1993, aos 22 anos, Edmundo não tardou para cair nas graças da torcida alviverde. Em meio a um elenco recheado de nomes experientes e pesados como Evair e Zinho, o jovem atacante se destacou pela personalidade e agressividade. Foi um dos grandes nomes do Verdão no Brasileirão daquele ano, anotando onze gols na campanha e conduzindo o clube ao fim de um jejum nacional que já durava 20 anos. Repetiu a dose no ano seguinte. Seu estilo explosivo complementava Evair e Rivaldo, neste que é lembrado até hoje como um dos ataques mais poderosos do futebol brasileiro antes da virada do milênio.

A ‘rebolada’ contra o Botafogo

Final do Campeonato Carioca de 1997. O Vasco vencia o Botafogo por 1 a 0 na partida de ida, com o cronômetro do jogo quase batendo seus minutos finais. Edmundo, para ganhar tempo, prende a bola no ataque, coladinha à linha lateral. Gonçalves, zagueiro alvinegro, só observa e não dá o bote. Então o ‘Animal’ resolve entrar para a história através de uma provocação jamais igualada: uma reboladinha. O Glorioso, no entanto, riria por último… Ergueu a taça.

A histórica temporada de 1997

Avassalador. Implacável. Uma das temporadas mais dominantes por um jogador na história do futebol nacional. Faltam adjetivos que façam justiça ao que Edmundo fez em 1997 – 42 gols totais em 52 partidas -, sendo o grande protagonista da campanha vitoriosa do Vasco da Gama no Brasileirão. Foram 29 gols anotados em 33 jogos disputados na edição, recorde absoluto da competição por longos anos, até Dimba ir às redes 31 vezes em 2003. Pela Seleção, Edmundo ainda conquistaria a Copa América de 97, sendo um dos destaques daquela equipe.

A revolta com Rivaldo em 1998

A Seleção Brasileira perdia a decisão da Copa do Mundo de 1998 por 2 a 0, para a França, em pleno Stade de France. Reserva com Zagallo, Edmundo foi promovido a campo na metade do segundo tempo para tentar incendiar uma reação. Mas a única coisa que o ‘Animal’ conseguiu foi sair do sério com seu companheiro, Rivaldo: o armador optou pelo Fair Play ao ver Zidane caído no gramado, levando Edmundo à loucura. Mais de um minuto de esporro do camisa 21…

O golaço contra o Manchester United

Na virada do milênio, o Manchester United, campeão europeu de 1998/99, tinha uma das zagas mais respeitadas do futebol mundial com Ferdinand e Silvestre. Mas Edmundo não estava nem aí para quem eles eram. Na disputa do Mundial de Clubes de 2000, o atacante vascaíno foi o ‘dono’ da partida contra os ingleses, dando uma assistência e anotando um gol na vitória dos cariocas por 3 a 1. Mas o gol não foi qualquer gol: um drible desconcertante na meia-lua para deixar Silvestre sem pai nem mãe, estatelado, testemunhando o Animal bater o goleiro Bosnich.

Faixa bônus: A briga com PVC, ao vivo

​Não podíamos encerrar essa lista de momentos icônicos de Edmundo sem um episódio dele em sua nova jornada, a de comentarista esportivo. Em 2017, já vinculado ao canal ‘Fox Sports’, o ex-atacante se envolveu em um verdadeiro ‘arranca-rabo’ com o jornalista Paulo Vinícius Coelho. Detalhe: tudo ao vivo e a cores. Uma das discussões mais bizarras da televisão esportiva nos últimos anos. Obrigada por tanto, Animal! Parabéns!