5 momentos inesquecíveis do Vasco da Gama em São Januário

​Com sua fachada em estilo neocolonial e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, São Januário tem muita história para contar. Quando inaugurado, em 1927, era nada menos que o maior estádio de futebol das Américas, sem contar que já foi palco para discursos do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro e de apresentações dos corais do maestro Heitor Villa-Lobos. Pois neste 21 de abril ele completa 93 anos. Na Colina, o ​Vasco da Gama já viveu momentos memoráveis , e cinco deles serão relembrados agora como forma de homenagear a casa de um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro.

A maior goleada no grande clássico

São Januário, no já longínquo ano de 1931, foi palco da maior goleada de um clássico entre Vasco e Flamengo. No dia 26 de abril daquele ano, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Carioca, os vascaínos meteram nada menos que 7 a 0 no rival. Russinho (quatro vezes), Mário Mattos (duas vezes) e Sant’Anna marcaram.

O recorde de Edmundo

Poderia ser um duelo normal, mas não foi. São Januário viu, pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, um jogador marcar seis gols em uma única partida. No dia 11 de setembro de 1997, em meio à campanha que levaria o Vasco ao título nacional, Edmundo foi a estrela máxima na goleada por 6 a 0 sobre o União São João de Araras.

Final da Libertadores de 1998 – Jogo de ida

Foi no alçapão da Colina que o Vasco mandou o duelo de ida da final da Libertadores da América de 1998. E não decepcionou. No dia 12 de agosto, ao vencer por 2 a 0 (gols de Donizete e Luizão), encaminhou a inédita conquista.

Gol 1.000 de Romário

Na meta à esquerda das cabines de São Januário, Romário marcou o histórico e inesquecível gol 1.000 da carreira. Através de uma cobrança de pênalti, ajudou o time vascaíno a ganhar por 3 a 1 do Sport, em jogo realizado no dia 20 de maio de 2007 pelo Campeonato Brasileiro. É óbvio que a galera foi ao delírio.

Final da Copa do Brasil de 2011 – Jogo de ida