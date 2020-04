5 narrações inesquecíveis de Luciano do Valle

​Há seis anos, neste mesmo 19 de abril, o Brasil se despedia de um gênio. Unanimidade entre fãs de esportes, Luciano do Valle foi um dos grandes comunicadores da história da televisão, revolucionando a narração esportiva com seu profissionalismo e voz marcante, capazes de dar emoção a qualquer modalidade. E foram muitas narradas por ele ao longo de sua trajetória. A nossa homenagem vem em forma de tributo, com algumas das narrações mais marcantes da carreira do grandíssimo Luciano. Confira:

​Golaço de Ronaldo pelo Corinthians (2009)

Final de carreira? Acima do peso? Senhoras e senhores, Ronaldo Fenômeno. PS: Essa narração é de arrepiar. Obrigado Luciano do Valle! pic.twitter.com/KhIv4xwO2B — Folclore Fut-Brasileiro (@FolcloreFutBR) April 14, 2020

​​Em plena Vila Belmiro em clássico válido pela decisão do Paulistão 2009, Ronaldo Fenômeno deixou seu marcador ‘na saudade’ e com um toque de muita categoria, encobriu o goleiro Fábio Costa, totalmente adiantado na jogada. Uma grande narração para um grande gol.

Gol de Raí no Mundial Interclubes (1992)





Mundial de Clubes de 1992 entre São Paulo de Telê Santana e Barcelona de Johann Cruyff. O placar apontava 1 a 1, quando uma falta na intermediária se apresentou para o Tricolor, pelos pés de Raí. Na narração, Luciano profetizou: ’34 minutos, boa hora para o gol’. E ele veio.

Golaço de Marta contra os EUA (2007)

Nesse 19 de abril completamos 6 anos sem a voz do futebol feminino brasileiro. Entre tantas narrações memoráveis do Luciano do Valle eu destaco essa aqui, que marcou pra sempre o coração do amante da modalidade. pic.twitter.com/uk5acrDyif — mateus (@mateusgsx1) April 19, 2020

Grande entusiasta do ​futebol feminino e importantíssimo para seu crescimento, Luciano do Valle foi à loucura com o golaço de Marta na semifinal da Copa do Mundo de 2007, contra os Estados Unidos. Infelizmente, o título não veio para a Canarinho, mas foi uma campanha épica e com diversas narrações históricas do genial Luciano.

Golaço de Edmundo contra o Manchester (2000)





No Mundial de Clubes de 2000, Edmundo não tomou conhecimento do Manchester United e humilhou o zagueiro Silvestre com um drible desconcertante no terceiro gol cruzmaltino. Um momento histórico para o ‘Animal’, imortalizado pela voz inigualável de Luciano.

Baile de Edílson contra o Real Madrid (2000)





Fechamos essa lista com mais um momento glorioso para o futebol brasileiro em uma partida contra um clube europeu. Pela fase de grupos do Mundial de Clubes de 2000 (o primeiro da FIFA), Corinthians e Real Madrid empataram em 2 a 2 em uma partida eletrizante e recheada de provocações. Edílson, que havia sido ‘menosprezado’ por um dirigente espanhol antes do jogo, deu a resposta em campo com um gol de placa, com direito a caneta em Karembeu.