5 possíveis destinos para André, às portas de saída do Grêmio

Com futuro indefinido no Grêmio, o atacante André de 29 anos já recebe as primeiras sondagens e aquece as especulações no mercado brasileiro. A seguir, listamos cinco destinos possíveis para o jogador, na série A do futebol brasileiro:

5. Vasco

Apesar de ter revelado jovens valores recentemente, o Vasco da Gama carece de um centroavante experiente, que possa comandar o ataque do time. Principalmente após a lesão de Talles Magno, no início do ano. André poderia facilmente ocupar este lugar, contudo, o cruzmaltino enfrenta um momento turbulento e delicado nas finanças, cenário que complica uma hipotética investida.

4. Coritiba

O Coritiba estaria muito interessado na contratação do atacante. O presidente coxa-branca, Samir Namur, foi enfático quando questionado sobre a possibilidade de André trocar o Grêmio pelo Coritiba: “Tem negociações em andamento. É uma possibilidade”. Para ter o jogador, o Coritiba poderia, inclusive, estender a cessão do lateral Kazu, 19 anos, que está emprestado ao clube gaúcho.

3. Fluminense

Até onde se sabe, o Fluminense não possui nenhuma sondagem ou consulta já realizada pelo atleta. O foco do Tricolor das Laranjeiras para a posição é outro: Fred. No entanto, o clube não tem um plano B caso a contratação, por algum motivo, não aconteça. Logo, André seria uma alternativa interessante para a vaga no ataque do time carioca.

2. Athletico-PR

O Athletico Paranaense desponta nesta lista não exatamente por ter feito a principal proposta, mas também por carência de elenco. Apesar de contar com atacantes de boa qualidade técnica, é fato que o time precisa de um jogador decisivo. André se encaixaria bem neste elenco.

1. Sport