5 possíveis destinos para Ivan Rakitic, perto do adeus ao Barcelona

​No início da semana, o meia Ivan Rakitić deu uma entrevista forte ao jornal ‘Mundo Deportivo’, escancarando sua insatisfação com a reserva, criticando a forma como o Barcelona o vem tratando e não descartando uma ‘mudança de ares’ para 2020/21. Sua despedida do clube catalão caminha para acontecer já na próxima janela de transferências, restando saber qual será a nova casa do croata. A seguir, listamos cinco potenciais destinos para o atleta:

Sevilla

Neste exato momento, o clube andaluz se posiciona como o favorito para firmar a contratação do armador. É o seu clube ‘de origem’, onde despontou para o futebol mundial e pelo qual nutre grande carinho. E o sentimento é recíproco, tendo em vista que, todas as vezes que visitou o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o meia foi ovacionado. Por estar bem estabelecido no país e conhecer bem ​LaLiga, retornar à casa se torna um movimento ainda mais compreensível.

Manchester United

O gigante inglês já externou seu interesse em Rakitić em diversas janelas de transferências, mas o ‘flerte’ jamais se transformou em investida real, até porque o Barcelona nunca havia se mostrado tão inclinado a negociar o meia. O setor de criação dos ‘Diabos Vermelhos’ carece de opções de qualidade, e carecerá ainda mais se ​Pogba realmente deixar o clube no verão.

Juventus

Apesar de ter um meio-campo bastante técnico, a Juventus se ressente demais da ausência de um armador mais ‘clássico’, especialista no último passe. Rakitić não é um meia de muitos gols, mas as assistências são o seu forte, algo que a equipe italiana procura. Em janelas passadas, a Juventus chegou a consultar o Barça pelo atleta, mas as conversas não prosperaram. Pode ter chegado a hora de firmar esse ‘casamento’.

Inter de Milão

A Inter de Milão tinha o armador croata no radar entre dezembro e janeiro, mas acabou optando por investir no dinamarquês Christian Eriksen, mais jovem e uma verdadeira oportunidade de mercado naquele momento (janela de inverno). Ainda assim, não é impossível imaginar o clube italiano buscando mais um meia de criação para 2020/21. É uma possibilidade.

Tottenham

Encerramos essa lista com um clube que precisa repensar diversas coisas para 2020/21, em especial o seu elenco, que já dá sinais de desgaste. Repor qualitativamente a perda de Eriksen é vital para os Spurs, que carece demais de opções criativas para seu meio de campo. Trazer jogadores de primeiro nível será importante para convencer estrelas do grupo a permanecerem, como ​Harry Kane, insatisfeito com a ‘falta de protagonismo’ do clube na atual temporada.