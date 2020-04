5 possíveis destinos para Philippe Coutinho, preterido no Barcelona e querido no mercado

​Precisando fazer caixa para equilibrar suas finanças, o Barcelona tem ​Coutinho no topo de sua lista de jogadores negociáveis para 2020/21. Adquirido por 160 milhões de euros junto ao Liverpool em janeiro de 2018, o brasileiro não teve uma jornada inspirada no gigante catalão e acabou emprestado ao Bayern de Munique, que não exercerá seu direito de compra. Apesar do desprestígio na Espanha e na Alemanha, Coutinho motiva as principais especulações de mercado de momento, com alguns clubes já sinalizando que disputarão sua contratação. Confira 5 possíveis destinhos para o jogador de 27 anos:

1. Chelsea

Neste exato momento, o clube londrino desponta como o candidato mais forte na ‘corrida’ por Coutinho. Já abriu contato com o Barça e está disposto, de acordo com a ​imprensa britânica, a pagar 80 milhões de euros (​R$ 450 milhões) pelo atleta. Tendo em vista que Pedro e Willian devem deixar o Chelsea na janela de verão, o sistema ofensivo passará a ser uma carência de peso no elenco azul, tornando uma possível investida em Coutinho ainda mais justificada.

2. Manchester United

Buscando um companheiro de qualidade para dividir com Bruno Fernandes a responsabilidade criativa da equipe, o Manchester United parece disposto a entrar na disputa pelo brasileiro. Ao menos é o que aponta o jornal ​’Daily Star‘, em reportagem publicada no início desta semana. O clube vermelho é um dos mais ricos do mundo e não teria problemas em pagar o que o Barça pede por Coutinho, principalmente se ​Pogba realmente deixar o clube na janela de verão.

3. Paris Saint-Germain



O Paris sonha com Coutinho há longos anos, desde seus tempos áureos vestindo a camisa do Liverpool. Passa longe de ser o clube que mais precisa de um meia-atacante hoje, contudo, seu elenco conta com nomes visados como ​Mbappé (alvo do Real) e ​Neymar (alvo do Barça). Caso uma dessas saídas se confirme – ou as duas, sabe-se lá -, o clube da capital francesa precisará buscar reposições à altura. Coutinho pode ser uma alternativa.

4. Tottenham



Sim, clubes ingleses são ampla maioria nesta lista, e isso pode ser explicado pelo fato de que a melhor fase da carreira de Coutinho foi lá. Múltiplas fontes britânicas já apontaram o Tottenham como um dos interessados no jogador, com o luso José Mourinho dando sinais de aprovação à possível movimentação do clube londrino para 2020/21. Vale lembrar que os Spurs perderam o dinamarquês Christian Eriksen em janeiro, ou seja, precisam muito (e logo!) de um armador.

5. Arsenal

Finalmente, fechamos a lista com mais um grande clube da ​Premier League, o Arsenal. O setor criativo dos Gunners vem apresentando números pouco convincentes em 2019/20, precisando de uma ‘oxigenada’ para as próximas temporadas. Özil, em sua eterna ‘gangorra’, já não conta com o prestígio de outrora e pode acabar ganhando concorrência muito em breve.