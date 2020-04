5 técnicos dos mais controversos da atualidade

Diversos jogadores se aposentam do futebol e assumem um clube para mostrar que não eram apenas um bom atleta, mas que também poderiam apresentar bons resultados como técnico. Porém, nem tudo é como nós, torcedores, imaginamos. Muitos ídolos nossos acabaram assumindo o nosso clube e não apresentaram uma boa organização, resultados e principalmente, bola na rede. Nessa pegada, separamos cinco técnicos mais controversos do futebol da atualidade, nas idas e vindas da bola. Vale ressaltar que muitos ainda treinam e apresentam resultados, porém ainda deixam relações e intrigas falarem mais alto.

1. Adilson Batista

O ex-zagueiro Adilson Batista tem sido bastante comentado nos últimos tempos sobre sua trajetória como técnico. Com passagem por diversos clubes brasileiros como Grêmio, São Paulo, Corinthians, Santos, Sport, Vasco entre outros, o treinador sempre deixou a desejar com seus esquemas e estratégias apresentadas. Sua última passagem pelo Cruzeiro no final de 2019 não foi o suficiente para salvar o clube da Série B. No início de 2020 teve sua demissão do clube decretada.

2. Falcão

O gaúcho brilhou dentro de campo na época em que atuava pelo Colorado, e após pendurar suas chuteiras o jogador começou a atuar como comentarista. Iniciou sua carreira como técnico logo na Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 1990, porém não obteve muitos resultados e acabou saindo. Tendo passagem pelo América do México, Seleção Japonesa, Internacional, Bahia, Sport e na sua terceira passagem pelo Inter, o técnico permaneceu menos de um mês e foi demitido. Com isso, acabou voltando a ser comentarista, ofício em que é muito admirado.

3. Dunga

O eterno capitão, que levantou a taça da Copa do Mundo de 94, é admirado pela sua incrível trajetória no futebol. Porém, como técnico, muitos críticos o contestam. Com a sua pose de “sargento” acabou criando intrigas com alguns jogadores, quando assumiu a Seleção Brasileira em 2006. Mesmo com conquistas importantes, Dunga sempre foi muito criticado.

4. Maradona

Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, o argentino campeão da Copa do Mundo de 86 ainda é contestado pela sua atuação como técnico nos clubes em que passou. Como treinador, nunca mostrou grandes resultados, como aconteceu no Mundial de 2010 à frente da seleção de seu país. Atualmente Maradona treina o clube argentino Gimnasia y Esgrima.

5. José Mourinho