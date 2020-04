5 vezes em que Paolla Oliveira deu o que falar na quarentena

Assim como diversas outras famosas, Paolla Oliveira tem usado principalmente as redes sociais, na hora de compartilhar com os fãs pelo menos um pouco do que tem feito, durante a quarentena.



Aproveitando os momentos em casa, no período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, a famosa artista, aliás, parece estar curtindo principalmente mostrar “outras facetas” da própria vida, para os milhões de seguidores que tem.



Paolla Oliveira exibe look romântico e ilumina a quarentena



Recentemente, a atriz, inclusive, só chamou ainda mais atenção, no Instagram, ao mostrar que tinha dado uma de cozinheira e feito um bolo, que, por sinal, despertou a curiosidade dos internautas.



“Se estava faltando eu fazer um bolo na quarentena, não falta mais!”, chegou a escrever a própria Paolla, na legenda de tal publicação.



Paolla Oliveira se aventura na cozinha durante a quarentena



Como não podia deixar de ser, bastaram apenas alguns minutinhos para que tal postagem rendesse os mais diversos tipos de elogios.



Durante a quarentena, Paolla também tem aproveitado muito para curtir a companhia dos pets, chegando até a cantar para eles, mostrando tudo, claro, aos fãs da internet.



Paolla Oliveira toca violão e canta para pets na quarentena



Ela, inclusive, já ultrapassou a incrível e impressionante marca de 26 milhões de seguidores, na página oficial que possui no Instagram.



Vale lembrar que Paolla está de férias das novelas, desde que interpretou a blogueira que fez o maior sucesso Vivi Guedes, em A Dona do Pedaço, novela que foi exibida, na faixa das 21h da Rede Globo.



Paolla Oliveira exibe barriga trincada comendo ovo de Páscoa



A personagem, inclusive, chegou a ter a própria conta oficial, no Instagram, durante todo o período em que a trama foi exibida, e contou com mais de dois milhões de seguidores.



Aproveitando todo o estrondoso sucesso da atriz, especialmente nas redes sociais, a reportagem de OFuxico decidiu selecionar pelo menos cinco vezes em que Paolla só deu ainda mais o que falar, na internet, em plena quarentena.



Paolla Oliveira fantasia pet de coelho fofo na quarentena



Confira!