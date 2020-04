5 vitórias inesquecíveis do Brasil sobre a Argentina

​Rivalidade mais que centenária, Brasil e Argentina já protagonizaram grandes jogos, duelos tensos e eletrizantes decididos literalmente no último minuto. A história, obviamente, depõe a favor da única seleção pentacampeã do mundo, com vantagem no retrospecto do confronto e também nas decisões contra os ‘hermanos’. Não adianta, a camisa mais pesada da América é a Amarelinha, e a prova disso está na lista a seguir, em cinco das vitórias inesquecíveis da nossa seleção sobre sua maior rival:

Argentina 1 x 3 Brasil (1982)

Ganhar da Argentina é bom, mas e ganhar deles em Copa do Mundo é ainda melhor. Em 1982, a seleção que encantou o mundo deu uma ‘aulinha’ para a Albiceleste, vencendo por 3 a 1 com gols de Zico, Serginho e Júnior. Como ‘cereja do bolo’, Diego Maradona saiu do gramado antes do encerramento da partida, expulso aos 43′ do segundo tempo… Poético!

Brasil 4 x 1 Argentina (2005)

Kaká, Ronaldinho, Robinho e Adriano. Esse quarteto não corresponderia as nossas esperanças em 2006, mas isso não vem ao caso aqui. O que importa é que, no ano anterior, conquistaram a Copa das Confederações com sobras e show na decisão diante da Argentina: 4 a 1, com ‘requintes de crueldade’ pelos dois gols do Imperador, o carrasco deles.

Brasil 3 x 0 Argentina (2007)

Dois anos depois da goleada na decisão da Copa das Confederações, testemunhamos mais uma vitória contundente da Amarelinha sobre a arquirrival, desta vez pela grande final da Copa América de 2007. Na Venezuela, Júlio Baptista, Daniel Alves e Ayala (contra) definiram o 3 a 0, deixando Pablo Aimar e Riquelme desconsolados, como você pode ver na imagem acima.

Brasil 2 x 0 Argentina (2019)

Semifinal da Copa América de 2019. Essa está fresquinha na memória do torcedor brasileiro e tem um sabor pra lá de especial para nós por três motivos: 1) foi na nossa casa; 2) a Seleção Brasileira acabou sendo campeã da competição; 3) teve polêmica de arbitragem e muito choro de argentino durante e depois do jogo…

Brasil 2 (4) x (2) 2 Argentina (2004)

Não poderíamos encerrar essa lista sem a mais saborosa das vitórias… Um enredo apoteótico, um verdadeiro teste para cardíaco, como diria Galvão. Na decisão da Copa América de 2004, o Brasil perdia por 2 a 1 para a Argentina até os 48′ do segundo tempo, quando Adriano aproveita sobra dentro da área e solta um foguete de canhota, sem nenhuma chance para Abbondanzieri. Nas penalidades, brilhou a estrela de Júlio César, no auge de sua forma. Épico.