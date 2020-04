6 clubes brasileiros que têm condições de ‘sonhar’ com Cavani

​A cada dia que passa, crescem as especulações em torno do futuro de Cavani. Seu nome está na boca dos torcedores brasileiros, já que a nossa Série A pinta como um destino possível ao uruguaio. Pelo menos é o que garante o ​próprio empresário do jogador, que revelou os três equipes do nosso futebol que já fizeram sondagens por ele: Palmeiras, Flamengo e Inter. Mas quais clubes nossos têm, de fato, condições de investir no camisa 9?

Não há dúvida de que o ​Flamengo é, atualmente, o clube mais ‘atraente’ do futebol brasileiro para qualquer jogador. Atual campeão de quase tudo e com as finanças vivendo dias gloriosos, o clube carioca pode oferecer tudo que o centroavante possivelmente desejaria: organização, estrutura, competitividade e um salário bem alto. Arrascaeta, compatriota e companheiro do camisa 9 na Seleção Uruguaia, poderia ser um ‘fator diferencial’ também.

Em seguida aparece o ​Palmeiras, único clube capaz de ‘rivalizar’ com o Flamengo nas grandes contratações, muito em função do aporte de sua forte patrocinadora. Apesar da boa fase de Luiz Adriano, a posição de centroavante é uma carência nítida no elenco alviverde, o que tornaria a possível investida em Cavani bem coerente. Nas finanças, na estrutura e no poder de competir por títulos, também tem total capacidade de conseguir atrair o camisa 9.

Em um degrau abaixo, temos ​Internacional, ​São Paulo e ​Grêmio. Os três clubes têm camisas pesadas e conquistaram muito neste milênio, ou seja, estão no radar de qualquer grande jogador sul-americano. Os três, também, despontam como candidatos a brigar por títulos em 2020, independente de quando a temporada seja retomada. O desafio em comum para todos eles está nas cifras que a contratação de Cavani exigiria.

O clube paulista tem uma das folhas mais caras do Brasil e vem encontrando dificuldades em mantê-la em dia, enquanto o Tricolor Gaúcho, apesar de ter feito boas contratações na última janela, reduziu gastos/investimentos no futebol em relação a 2019. O Colorado, idem. Para todos eles, a solução seria conseguir captar parceiros/investidores que ajudassem na potencial investida pelo uruguaio de 33 anos.

Por fim, não podemos excluir o ​Atlético-MG da jogada. Com seu departamento de futebol remodelado e ambicioso, o clube mineiro promete investidas de peso no mercado, demanda de seu novo treinador, Jorge Sampaoli. O ‘tamanho’ do argentino pode ajudar o Atlético em uma possível investida por Cavani, afinal, trata-se de um comandante com história na Europa e em seleções. E nem precisamos reforçar como o Galo precisa de um camisa 9, né?

