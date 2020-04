6 contratações que estão na mira do futuro novo bilionário, Newcastle United

​Clube tradicional, mas mergulhado em uma crise esportiva que já dura mais de uma década, o Newcastle United e seu torcedor estão contando os minutos para o início de uma ‘nova era’ no clube. Em vias de ser comprado por um fundo de investimentos ligados ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad Bin Salman, o clube inglês tem agitado os rumores de mercado e sonha alto com contratações de peso para 2020/21. A seguir, listamos seis nomes realistas que já foram ventilados nos Magpies pela imprensa europeia. Confira:

Emmanuel Dennis

O jogador do Club Brugge é um dos atacantes no radar do Newcastle. Aos 22 anos, vive uma ótima temporada pelo clube belga, com destaque para a partida contra o Real Madrid pela fase de grupos da ​Champions, em que anotou dois gols e deu muita ‘dor de cabeça’ para a dupla de zaga merengue. Está avaliado atualmente em €13,5 milhões, de acordo com o Transfermarkt.

Arturo Vidal

O volante chileno está na lista de jogadores que o Barcelona pretende negociar já na próxima janela de verão. Diversos clubes estão no páreo para tê-lo em 2020/21, mas a oportunidade de jogar a Premier League e o projeto ambicioso do clube podem se tornar ‘armas’ favoráveis ao Newcastle nesta negociação em potencial. Por já estar em reta final de contrato e já caminhar para seus 33 anos, não seria uma contratação tão custosa aos cofres dos Magpies.

Gareth Bale

Em total desprestígio no Real Madrid, o ponta galês deve, enfim, partir caminhos e buscar um novo clube para a próxima temporada. Seu nome tem preenchido os noticiários esportivos e os interessados em contratá-lo são muitos, o que sinaliza uma possível concorrência acirrada ao Newcastle. Por outro lado, os Magpies não teriam problemas em arcar com os altos salários de Bale, e poderiam adotá-lo como um ‘símbolo’ para esta nova era rica do clube.

Dries Mertens

O ótimo atacante belga está em seu último ano de contrato junto ao Napoli, que apesar de tê-lo como ídolo, ainda não se movimentou em prol de uma renovação. Caso queira um novo desafio e um novo grande contrato aos 32 anos, Mertens pode ser seduzido pelo projeto ambicioso do Newcastle. Seu nome está na ‘lista de desejos’ do clube inglês.

Coutinho

Possivelmente o nome mais ‘complexo’ dessa lista para o Newcastle United, tendo em vista que outros ​quatro gigantes da Premier League estão, ao menos de acordo com a imprensa inglesa, trabalhando para contratá-lo junto ao Barcelona. Especula-se que o clube catalão aceitará abrir negociações a partir de €80 milhões, cifras que cabem no orçamento dos Magpies para o ano inicial do projeto, mas que fazem dessa negociação uma ‘briga de cachorro grande’.

Massimiliano Allegri

Fechamos a lista com o nome mais cotado para assumir a área técnica da equipe. O italiano tem sido constantemente ligado ao projeto do Newcastle, não à toa alguns jogadores do futebol italiano ou ex-juventinos já figuram entre os supostos reforços que o clube buscará (Mertens, Vidal e até Cuadrado). Experiente e multicampeão, está livre no mercado desde o último verão.