6 craques dos gramados sul-americano que jamais disputaram uma Copa do Mundo

​É natural que um jogador de futebol alimente o sonho de defender a sua seleção e ir a uma Copa do Mundo. Porém, a realidade mostra que muitos atletas de prestígio, muito embora tenham envergado a camisa de seu país, não viveram a alegria de disputar o principal torneio do planeta. Abaixo, lembramos seis grandes nomes da América do Sul que não tiveram o privilégio de estar no Mundial.

Nolberto Solano

O ex-jogador de futebol peruano atuava como lateral-direito e, também, de volante. É considerado um dos melhores profissionais sul-americanos do final dos anos 1990. Batia na bola como poucos, mas o fato é que seu país, à época, era coadjuvante no continente.

Juan Pablo Ángel

No auge de sua carreira, foi o camisa 9 da seleção colombiana, além de ter se tornado ídolo em clubes como Atlético Nacional, River Plate e Aston Villa. No entanto, seu país nunca se classificou para uma Copa do Mundo enquanto estava na ativa.

Juan Arango

Ele é considerado o maior expoente do futebol na Venezuela. Um jogador com muita classe e técnica, apelidado de La Zurda de Oro. Porém, seu país nunca chegou à Copa, e esta é uma das metas que faltou alcançar durante sua carreira.

Claudio Pizarro

O atacante peruano é um dos maiores goleadores do país, sem contar que se tornou lenda na Bundesliga. No entanto, ele se aposentou antes do Peru chegar à Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Andrés D’Alessandro

O talento do argentino é indiscutível. Meio-campista de rara habilidade, ganhou torneios como a Copa do Mundo sub-20 de 2001 e os Jogos Olímpicos de 2004. Porém, jamais foi lembrado para um Mundial.

Paulo Henrique Ganso

Surgiu como um raio no Santos, e boa parte da torcida brasileira queria vê-lo, ao lado de Neymar, na Copa do Mundo de 2010. Ficou de fora e depois, com a queda de rendimento, perdeu totalmente o espaço que conquistou no pós-Mundial da África do Sul.