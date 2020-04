6 jogadores inusitados que já defenderam o Real Madrid e você nem lembrava

Entre acertos épicos como Marcelo, Luka Modric e Varane – ​Cristiano Ronaldo não entra nessa conta, pois não era aposta e chegou à Espanha já com status de melhor do mundo -, o Real Madrid também emplacou algumas negociações furadas difíceis de serem explicadas. A seguir, listaremos seis jogadores ‘inusitados’ que você sequer deve se lembrar que já vestiram a pesadíssima camisa merengue. Confira:

1. Thomas Gravesen

O volante dinamarquês foi contratado em 2005 junto ao Everton-ING para ser o ‘cão de guarda’ daquela equipe madridista recheada de estrelas, como Zidane, Figo e Beckham. Mas o jogador não caiu nas graças do treinador Fábio Capello, que se irritou com a indisciplina de Gravesen, que por vezes ‘perdia a linha’ e ultrapassava a fronteira do jogo duro para a violência.

2. Sávio

A contratação de Sávio pelo Real Madrid em 1998, junto ao ​Flamengo, até faz sentido quando analisamos as estatísticas e impacto da passagem do jogador na Gávea. Contudo, não tardaria muito para o alto investimento merengue se provar como equivocado: em quatro temporadas no clube da capital espanhola, o atacante mais esteve lesionado que à disposição do comandante Vicente del Bosque. Se despediu de Madrid em 2003, com apenas 30 gols anotados.

3. Cicinho

O lateral-direito teve o seu auge de performance entre os anos de 2004 e 2005, jogando o fino da bola com a camisa do ​São Paulo campeão da Libertadores e do Mundial. Foi assim que seu nome foi parar no radar do Real Madrid, que firmou sua contratação em dezembro daquele ano. Na Espanha, o brasileiro não conseguiu se firmar e acabou se despedindo rumo à Roma, após somente 32 partidas com a camisa blanca.

4. Antonio Cassano

Não dá para negar que o atacante italiano era essencialmente talentoso, mas infelizmente sua carreira não acompanhou o início explosivo dos tempos de Roma. Os anos prolíficos no clube da capital o levaram a outro centro do futebol europeu, Madrid, mas o nível performado jamais seria o mesmo. Não à toa, ficou no Real apenas por duas temporadas e anotou apenas quatro gols, ainda sendo emprestado neste meio-tempo.

5. Freddy Rincón

Duvido que você se lembrava disso! Antes de sua sólida e vitoriosa passagem pelo ​Corinthians, o volante colombiano teve uma experiência pouco inspirada pela Europa, atuando pelo Napoli entre 1994 e 1995, e pelo Real Madrid na temporada seguinte. Com a camisa merengue, foram apenas 14 partidas oficiais disputadas.

6. Lucas Silva

Encerramos essa lista com um exemplo mais moderno e que reforça a lista de jogadores que ‘sobram’ no Brasil, mas passam aperto em um gigante europeu. Contratado pelo Madrid após um biênio espetacular pelo ​Cruzeiro (2013/14), o jovem volante sucumbiu à forte concorrência e não conseguiu sequência no maior campeão europeu. Experienciou diversos empréstimos até rescindir seu contrato em 2019, fechando com o ​Grêmio em janeiro da atual temporada.

​