6 jogadores que tiveram os ‘melhores empresários’ durante a carreira

As ‘más línguas’ costumam dizer que, mais importante que ter talento puro/bruto, é ter poder de convencimento, em especial no mundo contemporâneo. Essa afirmativa, é claro, não deve ser levada ao pé da letra, mas faz bastante sentido quando pensamos no universo futebolístico e em algumas transferências no mínimo esquisitas que envolveram atletas brasileiros. Pois bem, a seguir, listaremos 6 jogadores que tiveram uma ‘ajudinha’ de seus empresários ao longo de suas respectivas carreiras:

Willian José

Tão logo despontou com a camisa do Grêmio Barueri, o atacante entrou no radar de um gigante brasileiro, o São Paulo. Após passagem pelo Morumbi, vestiu as camisas de Grêmio e Santos logo em seguida, antes de se transferir ao maior clube do mundo, o Real Madrid. Tudo isso sem conseguir brilhar/sem firmar em nenhum dos grandes clubes que defendeu. Hoje, é bom que se frise, tornou-se um jogador sólido e muito importante para a Real Sociedad.

Zé Love

Ele fez parte do elenco do ​Santos campeão de quase tudo entre 2010 e 2011 mas, apesar de ser lembrado com carinho pelo torcedor alvinegro, era o ‘elo fraco’ daquela equipe mágica. De forma surpreendente, seus 26 gols em 81 partidas disputadas foram suficientes para convencer o Genoa, time médio do futebol italiano, a contratá-lo para ser seu centroavante. A experiência no Velho Continente foi um fiasco, com Zé Love realizando apenas dez jogos oficiais pelo clube rossoblu antes de ser emprestado ao Siena.

Douglas

Nem os próprios torcedores do ​São Paulo acreditaram quando se depararam com a notícia de que o lateral-direito Douglas estava de partida, rumo ao Barcelona. A negociação firmada em 2014 chegou a virar ‘meme’ nas redes sociais, tamanha aleatoriedade… É desafiador explicá-la até os dias atuais, já que o atleta não tinha passagens marcantes por seleções de base, já tinha 24 anos no momento da transação (não era tão jovem) e era bastante questionado no Morumbi. Um mistério completo.

Lucas Piazón

Diferentemente do que aconteceu com Douglas, a transferência do atacante Lucas Piazón ao Velho Continente é até fácil de ser explicada: defendeu seleções de base do Brasil e era bem jovem (18 anos) quando despertou interesse do Chelsea. O que causa espanto é, como que o atleta, atualmente aos 26 anos, consegue esticar sua permanência em solo europeu sem uma passagem minimamente sólida/impactante por clube algum. No Fulham, teve alguma sequência e mostrou lampejos, anotando doze gols em 58 partidas.

Rubinho

Revelado pelo ​Corinthians, o goleiro chegou à Europa aos 23 anos, trocando o Alvinegro pelo Hellas Verona. Não faria nenhuma partida oficial pelo clube italiano, mas seguiria no país até o ano de 2018, vestindo camisas tradicionais por lá, como Genoa e Torino. O ‘ápice’ veio em sua transferência à toda poderosa Juventus, onde permaneceria por seis temporadas com status de terceiro goleiro, empilhando títulos sem entrar em campo. Fez dois jogos oficiais em Turim.

Doni

Sempre que o assunto ‘bom empresário’ surge, o nome do goleiro é apontado no debate. É fato que Doni viveu bons momentos no início dos anos 2000, mas nunca se consolidou como um goleiro 100% estável e confiável, devido ao grande número de falhas. Mesmo assim, rumou a um dos maiores mercados do futebol europeu, a Itália, vestindo a camisa da Roma por longos anos. Muitos atribuem a proeza ao agente Ovidio Colucci.

