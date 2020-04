7 brasileiros que fizeram história no futebol de Portugal

​Único país de colonização portuguesa na América do Sul, o Brasil tem suas raízes lusitanas muito bem marcadas e vivas até os dias de hoje. O intercâmbio histórico e cultural entre essas duas nações se perpetua desde o século XV, com seu ponto de partida em 22 de abril de 1500. Hoje, 22 de abril de 2020, focaremos em um ‘recorte’ deste diálogo entre Brasil e Portugal, o futebol, levantando jogadores brasileiros que fizeram história em terras lusitanas. Confira:

Helton

Revelado pelo ​Vasco da Gama em 1998, o ótimo goleiro se transferiu ao futebol português em 2002, aos 24 anos de idade, contratado pelo modesto União de Leiria. Após se destacar por lá, chamou atenção do Porto e foi parar no Dragão, onde acabou fazendo história: ultrapassou a marca de 330 partidas disputadas e conquistou dezenas de títulos nacionais, além Liga Europa de 2010/11. Se aposentou oficialmente em 2016.

Luisão

Cria do Juventus da Mooca, o zagueiro dedicou 16 anos de sua carreira profissional ao Benfica, onde tem status de grande ídolo contemporâneo por sua dedicação, trajetória e liderança. Entre 2003 e 2018, disputou 538 jogos pelo clube encarnado, conquistando sete edições da Primeira Liga e outras dez taças nacionais (Copa da Liga e Copa de Portugal). Teve uma despedida pra lá de emocionante dos gramados, em 2018. Um exemplo de profissionalismo e longevidade.

Anderson Polga

O torcedor do ​Grêmio um pouco mais ‘veterano’ vai se lembrar do defensor vestindo a camisa tricolor, que defendeu entre 1999 e 2003. Em meados de 2003, rumou à Portugal como reforço do Sporting, terceira potência do país. Disputou dez temporadas com a camisa alviverde, com mais de 350 jogos no currículo. Conquistou duas Taças de Portugal pelo time lisboeta: 2007 e 2008. Decidiu pendurar as chuteiras em 2012, após passagem discreta pelo Corinthians.

Jonas

Após ótimas temporadas com a camisa do Grêmio, o centroavante entrou no radar europeu e se transferiu ao Valencia, onde alternou bons e maus momentos até chegar ao clube onde faria história: o Benfica. Contratado em 2014 pelo clube da capital, Jonas empilhou gols e artilharias em competições nacionais, sendo o goleador máximo da Primeira Liga em 2015/16 e 2017/18. Anunciou sua aposentadoria em 2019, com a média surreal de 0,79 gol/jogo durante as cinco temporadas que defendeu a equipe encarnada.

Jardel

Por falar em goleador, o que dizer de Mário Jardel Almeida Ribeiro? O atacante revelado pelo Vasco conseguiu ser ídolo de duas grandes torcidas em Portugal, duas torcidas rivais, por sinal: no Porto, a passagem foi mais duradoura e prolífica, com 168 gols anotados e o emblemático tricampeonato nacional consecutivo (96/97, 97/98, 98/99); no Sporting, entre 2001 e 2003, ele confirmaria sua consagração em Portugal, conduzindo o clube lisboeta ao tão sonhado título de campeão português em 2001/02, sendo o artilheiro da edição.

David Luiz

O primeiro clube europeu na carreira do zagueiro brasileiro foi o Benfica, que o contratou junto ao Vitória ainda em 2007, quando ele ainda era um ‘desconhecido’ do grande público. Defendeu a camisa vermelha entre os anos de 2007-2011, conquistando uma Primeira Liga e duas Taças de Portugal. Ainda em atividade – aos 33 anos, defende atualmente o Arsenal -, já deixou claro que sonha em voltar a defender o clube da Luz na reta final de sua carreira.

Liedson

Fechamos essa lista com um centroavante bem conhecido das duas maiores torcidas do Brasil: Flamengo e Corinthians. Mas nenhuma experiência do jogador baiano pelo nosso futebol foi tão brilhante e impactante como seus anos em Portugal, defendendo o Sporting. Foram oito anos vestindo a camisa do Leão, com 313 partidas disputadas e 172 bolas na rede, média de 0,55 gol/jogo. Conquistou quatro taças nacionais, sendo protagonista nas campanhas.