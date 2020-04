7 craques do futebol que nasceram em famílias ricas

​A grande maioria dos jogadores de futebol têm origem pobre. Assim, se apostou no talento para construir uma carreira, subir na vida e, ao mesmo tempo, garantir um sustento também para a família. Porém, existem grandes estrelas que trilharam caminhos diferentes. Já nasceram em famílias com bom resguardo financeiro e, mesmo assim foram em busca de um sonho individual que era ser atleta profissional. Abaixo, citamos sete exemplos!

Andrea Pirlo

O lendário meio-campista italiano via o futebol como um de seus grandes hobbies. No entanto, pouco a pouco, com seu grande talento, ganhou a atenção de times de ponta. Pirlo não precisava do futebol para sobreviver, já que sua família tem uma grande empresa de metal em Brescia, motivo pelo qual ele viveu uma infância rica. Além de ser um amante do futebol, ele joga golfe.

Mario Götze

Campeão do mundo com a Alemanha em 2014, viveu uma infância sem sobressaltos. Seu pai era um professor de prestígio na Universidade de Dortmund, além de ser um dos mais influentes no campo da tecnologia em seu país. Götze começou muito jovem, jogando pelo Borussia Dortmund, subindo rapidamente e se tornando uma estrela de elite.

Kaká

Melhor jogador do mundo em 2007, quando defendia o Milan, o meia tem um estereótipo totalmente diferente do jogador brasileiro, que normalmente vem de famílias e bairros pobres de suas respectivas cidades. Kaká recebeu uma boa educação. Nasceu em uma família evangélica, com um pai engenheiro e uma mãe professora, o que lhe permitiu ter uma boa infância.

Gerard Piqué

O defensor catalão tem uma família de prestígio. Seu pai é advogado e sua mãe é chefe de um instituto hospitalar. Mas o mais incrível de tudo foi seu avô, Amador Bernabéu, que foi vice-presidente do Barcelona e delegado da Federação Espanhola de Futebol. Quem pensaria que seu neto se tornaria um ídolo do clube, anos depois.

Diego Forlán

Ícone do futebol uruguaio, Forlán vem de uma família com um grande número de empresas, incluindo uma fundação para pessoas com deficiência. Além disso, seu pai foi um jogador de sucesso. É por isso que ele afirmou várias vezes que o dinheiro não era sua motivação, mas o amor que sentia pelo futebol foi o que o fez se dedicar a esse esporte.

Robin Van Persie

Principal artilheiro da história da seleção holandesa, ele tem progenitores bastante considerados no mundo da arte – uma mãe pintora e um pai escultor. Ele sempre foi incentivado a seguir os passos de seu pai e ser um grande artista, mas se inclinou para o futebol.

Frank Lampard

O fenomenal meio-campista inglês não precisava do futebol para emergir. Seu pai também foi jogador e ganhou um bom dinheiro. Por outro lado, sua mãe era professora de uma prestigiada universidade inglesa. Ou seja, havia uma base suficiente para, se quisesse, escolher outro caminho na vida.