7 jogadores africanos que já atuaram no futebol brasileiro

​Você que é fã de futebol acredita que jogadores com origem no futebol africano têm condições de fazer sucesso no futebol brasileiro? Pois saiba que alguns nomes já passaram por aqui e, com base em informações do ​blog do Rafael Reis, a gente rememora quem são!

Victor Obinna

O atacante nigeriano passou pelas categorias de base e time B do Internacional em 2005, mas por problemas de documentação acabou não conseguindo figurar no elenco principal. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, ficou com a medalha de prata. Defendeu, também, a Inter de Milão. Atualmente está sem clube.

William Andem

Goleiro camaronês, disputou a Copa do Mundo de 1998 como jogador do Bahia. Antes, já havia defendido, também, a meta do Cruzeiro. Em um clássico contra o Atlético-MG, viveu um dos momentos mais polêmicos da carreira ao dar um pontapé no atacante Euller depois de ser driblado. Na sequência, ainda agrediu o zagueiro Gutemberg. Viveu seu auge no futebol português.

Mark Frank Williams

Disputou apenas três jogos pelo Corinthians e não marcou nenhum gol. É por isso que poucos lembram que, no elenco de 1996, havia um atleta sul-africano. Chegou ao clube descoberto pela diretoria do Timão depois de conquistar um título continental com a seleção de seu país.

Johnson Macaba

Fez praticamente toda a carreira atuando em clubes de menor porte no Brasil, como Londrina, Gama, Portuguesa e Goiás. O atacante angolano se profissionalizou no São Bernardo e, a partir daí, rodou o país. Seu auge foi a participação na Copa Africana de Nações em 2008 e 2010.

Kennedy Nagoli

Meio-campista do Zimbábue, se tornou o primeiro jogador africano a vestir a camisa do Santos. Dentro de campo, porém, atuou apenas 13 vezes entre 1995 e 1996 e marcou dois gols. A curiosidade é que ele chegou à Vila Belmiro indicado por Pelé, que o descobriu durante uma visita à África do Sul, onde defendia o Jomo Cosmos.

Geraldo

Antes mesmo de se tornar jogador profissional, passou pelas categorias de Rio Claro e Coritiba. No clube coxa-branca, o meio-campista de Angola acabou se tornando ídolo ao balançar a rede do rival Athletico-PR em partida que valeu o título estadual de 2010 ao clube. ainda viria a defender Red Bull Brasil e Atlético-GO.

Joel

O atacante camaronês, que ainda pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Marítimo, de Portugal, é um dos mais conhecidos. Também acumula passagens por Londrina, Coritiba, Santos, Avaí e Botafogo.