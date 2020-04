7 jogadores que merecem mais oportunidades na Seleção Brasileira

Temos que admitir que a Seleção Brasileira tem um elenco fantástico e com jogadores conhecidos mundialmente pela excelente atuação dentro dos gramados. Para muitos, os técnicos que comandaram a seleção já cometeram erros de convocação e poderiam ter dado a oportunidade para jogadores que já despontaram no futebol. E com isso em mente, o 90min separou os sete jogadores que mereciam ter mais oportunidades com a Amarelinha. Confira!

1. Fabinho Tavares

Conhecido por ser um excelente meio-campista, Fabinho vinha embalado pelo bom desempenho no Liverpool. O meia revelado no Fluminense se encaixaria perfeitamente na equipe de Tite, já que o técnico é conhecido por gostar do toque de bola, como ocorre no clube inglês. Com 26 anos, Fabinho tem uma excelente carreira, porém não tem visibilidade no futebol brasileiro, o que ocasionou em não ser convocado para a Copa América de 2019 ou para o Mundial de 2018.

2. Lucas Moura

Com um crescimento admirável desde a sua chegada ao Tottenham em 2018, Lucas se destacou ainda mais na semifinal da Champions League do ano passado, quando marcou um hat-trick sobre o Ajax. Um atacante com muita qualidade, o atleta demonstra um jogo bonito, porém não é convocado frequentemente para a seleção e não chegou a participar da última Copa América. Também jamais esteve numa Copa do Mundo.

3. Douglas Costa

O atleta tem uma carreira excelente na Europa, porém nunca conseguiu se encaixar perfeitamente com a camisa verde e amarela, mesmo tendo participado do Mundial da Rússia. O atleta não é convocado há mais de um ano e também não foi chamado para jogar a Copa América de 2019.

4. Felipe Anderson

O meia-campista atua no West Ham e, apesar do time não estar apresentando uma campanha diferenciada na Premier League, o jogador vem se destacando no elenco. O atleta foi recentemente lembrado para jogar o amistoso contra o Panamá, mas não é comum vê-lo no elenco da seleção principal, mesmo tendo atuado bem nas últimas campanhas. Quem sabe Felipe começa a chamar a atenção do Tite para os próximos jogos?

5. Dudu

Todo mundo sabe do rendimento de Dudu com a camisa do Palmeiras. Há muitos anos o atacante tem sido considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Referência e ídolo no clube paulista, chamou a atenção da Seleção em raras ocasiões. Aos 28 anos, talvez seja a chance de voltar ao radar de Tite.

6. Gabigol

O atacante de fato vem fazendo uma excelente campanha junto com o Flamengo. Aos 23 anos de idade, conquistou na última temporada o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Porém na Seleção Brasileira o atleta teria que lutar bastante para conseguir um espaço no time titular, já que o Brasil tem muitos atacantes de destaque. As chances de ser mais vezes lembrados daqui pra frente são grandes. Será que ele vai aproveitar a oportunidade?

7. Gabriel Paulista