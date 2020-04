7 portugueses que colocaram seu nome na história do futebol brasileiro

​Foi em 22 de abril de 1500 que ‘o Brasil foi descoberto’. A data se refere à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território conhecido como Ilha de Vera Cruz. Pois Portugal, que colonizou o Brasil, têm forte influência, também, no nosso esporte. Clubes foram fundados para representar os portugueses, sem contar o fato de que jogadores e técnicos vinculados ao país europeu também fizeram (ou fazem) sucesso. Quer saber quem são eles? É só ver a lista abaixo.

Liedson

Brasileiro naturalizado português, o atacante fez sucesso principalmente com a camisa do ​Corinthians. Tem no currículo os títulos do Brasileirão de 2011 e da Libertadores da América de 2012. Também jogou por Coritiba e Flamengo.

Deco

Meio-campista dos mais talentosos, é outro ex-atleta que nasceu no Brasil e acabou se naturalizando português. Depois de arrebentar em Porto, Barcelona e Chelsea, foi protagonista nos títulos brasileiros de 2010 e 2012 com a camisa do ​Fluminense. No início da carreira, teve breve passagem pelo Corinthians.

Jorge Jesus

É o português “da moda” no futebol brasileiro. Contratado no ano passado como técnico do ​Flamengo, montou um time que está um oceano à frente dos demais. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, iniciou 2020 com os títulos da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. A expectativa, claro, é pela renovação de seu vínculo, que termina no meio da temporada.

Portuguesa de Desportos

Foi fundada no dia 14 de agosto de 1920. A data remete à histórica Batalha de Aljubarrota, dia em que Portugal tornou-se independente da Espanha, em 1385. O clube, fundado por membros da comunidade portuguesa no Brasil, nasceu da fusão de cinco times de futebol de São Paulo, também com origem lusitana: Lusíadas FC, EC Lusitano, AA 5 de Outubro, AA Marquês de Pombal e Portugal Marinhense.

Vasco da Gama

A ideia de fundar um novo clube, inicialmente para a prática de remo, partiu de quatro jovens: Henrique Ferreira Monteiro, Luís Antônio Rodrigues, José Alexandre de Avelar Rodrigues e Manuel Teixeira de Sousa Júnior. Porém, a lista de fundadores do Vasco é bem maior. Nada menos que 63 imigrantes portugueses ou luso-descendentes dão início ao clube, a 21 de agosto de 1898.

Portuguesa Santista

Manoel Ribeiro, Lino do Carmo, Antonio Peixoto e Albino Marques são alguns dos fundadores da Portuguesa Santista, clube que passaria a representar a colônia portuguesa da cidade de Santos. Existe desde 20 de novembro de 1917.

Foto: Portuguesa Santista / Divulgação

Tuna Luso