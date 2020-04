7 rumores bizarros que já rolaram no mercado de transferências

Janela de transferências costuma ser um período caótico para os torcedores, muito em função da enxurrada de especulações e rumores, muitos sem nenhuma procedência ou veracidade. A seguir, listaremos sete exemplos de boatos (nacionais ou internacionais) que geraram comoção mas não passaram de… boatos. Confira:

Andrea Pirlo no Palmeiras

O craque italiano, campeão do mundo pela Azzurra em 2006, estava em reta final de carreira quando seu nome foi ventilado no futebol brasileiro, mais especificamente no Palmeiras. Fontes cravaram que o camisa 21 seria o maior reforço do clube paulista para a Libertadores 2016, o que obviamente não se confirmou.

​Seedorf no Corinthians

Por conta de sua forte conexão com o Brasil, o meia era constantemente especulado na Série A. Em 2011, o ex-jogador Neto, hoje apresentador esportivo da Band, cravou que o holandês estava a caminho do Corinthians. No fim das contas, o lendário jogador até viria ao Brasil, mas apenas anos depois, com a camisa do Botafogo.

David Beckham no São Paulo

Na virada da década passada, o astro inglês chegou a ser sondado pela diretoria são-paulina, ou seja, há um pequeno ‘fundo de verdade’ nesta especulação. Contudo, tudo não passou de um despretensioso contato, já que as cifras em torno do armador ainda erram totalmente irreais para os clubes brasileiros à época.

Kylian Mbappé no Newcastle

Chegamos, aqui, a um rumor internacional recente, mas igualmente absurdo. Em meados de 2019, o jovem craque francês teve seu nome ventilado no Newcastle, que viria a ser adquirido pelo bilionário Khaled bin Zayed Al Nehayan. O camisa 7 do Paris Saint-Germain, em teoria, viria para ser a primeira grande contratação da gestão. É… meio constrangedor.

Schevchenko no Santo André

Este é, sem dúvida, o mais espetacular dos boatos aqui listados, principalmente por conta de sua origem. Em 2010, o centroavante ucraniano tomou conta dos noticiários esportivos do país, após seu nome ser ventilado no modestíssimo Santo André, que à época disputava a Série C. O mais surreal de tudo é que o boato nasceu de uma piada de torcedor postada em uma rede social… Obviamente, nunca houve contato algum do Ramalhão com o ex-Milan. Imagina só.

Lionel Messi na Inter de Milão

Bom, esse é um rumor que não podemos excluir em definitivo, afinal, ​Lionel Messi ainda está em atividade e a Inter de Milão tem poderio financeiro suficiente para contratá-lo. Contudo, o próprio craque argentino já demonstrou publicamente seu incômodo com essas especulações, reforçando a teoria de que passará sua carreira inteira no Barcelona.

Gabriel Batistuta no Flamengo

​Em 1999, o argentino Batistuta era considerado um dos grandes atacantes do futebol mundial. Em alta na Itália, o jogador teve seu nome surpreendentemente ventilado no ​Flamengo, em uma suposta negociação que aconteceria com aporte de uma parceira internacional. Como sabemos, tudo não passou de boato, com o camisa 9 acertando sua ida à Roma.