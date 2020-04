7 times que ‘ressuscitaram’ e deram a volta por cima

Renascimento? O domingo de Páscoa é um bom momento para falar sobre o assunto, claro. E certamente o futebol é cada vez mais o esporte do impossível, no qual o fluxo da vida se mostra ainda mais fervilhante, com momentos fantásticos, “Eras de Ouro”, e fases extremamente ruins. Inevitavelmente, os altos e baixos fazem parte, e assim como os períodos de felicidade passarão, os ‘complicados’ também vão. Confira 7 exemplos na lista abaixo!

Fluminense (Série C – 2007/2012)

O ​Fluminense passa por um momento difícil atualmente, mas a situação em 1999 era bem mais funda, com o clube na Série C do Campeonato Brasileiro. À época, o Tricolor virou piada e parecia não ter forças para sair daquele contexto caótico, no entanto, o Time de Guerreiros conseguiu ‘renascer’ e, em meio ao improvável, foi multicampeão na elite do futebol nacional apenas 8 anos depois, conquistando a Copa do Brasil de 2007 e os Brasileirões de 2010 e 2012.

Palmeiras (Do rebaixamento às Glórias)

Outro caso improvável. Atualmente, o ​Palmeiras é uma das principais potências do futebol brasileiro, mas a realidade há alguns anos era bastante diferente. O Alviverde passou um longo período brigando contra o rebaixamento, com queda inevitável em 2012, e cheio de problemas financeiros, políticos e estruturais. Porém, o Verdão ‘renasceu’ em 2015 e desde então é uma das equipes mais fortes da América do Sul, tendo conquistado uma Copa do Brasil (2015) e dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018).

Atlético-MG (Da escassez à Copa Libertadores)

O Galo sempre sofreu por ter conquistado menos do que o arquirrival ​Cruzeiro e por ter passado muito tempo sem uma glória como o Brasileirão de 71. ,Porém o título da Copa Libertadores de 2013 foi o renascimento necessário para dar tons diferentes aos ‘diálogos’ entre os gigantes mineiros. A conquista continental serviu, para além do crescimento diante do rival, também para colocar o Atlético definitivamente entre os principais clubes do país. E abriu a porteira para novas conquistas.

Santos (Do ‘jejum’ aos títulos)

O ​Santos foi (provavelmente) o maior clube brasileiro do século passado, contudo, após a ‘Era de Ouro’ e outros momentos esporádicos, ficou 18 anos sem títulos de expressão. Porém, em 2002, o Peixe renasceu com a dupla Diego e Robinho e passou a brigar novamente por grandes conquistas, tendo levado dois Brasileirões (2002 e 2004), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011), uma Recopa Sul-Americana (2012), e diversos estaduais.

Corinthians (Da Série B ao Mundo)

O ​Corinthians protagonizou um dos maiores renascimentos história do futebol brasileiro. Em apenas cinco anos, o clube deixou o rebaixamento (2007) para trás e foi reivindicar o mundo para o Chelsea em 2012. O panorama do período pré-Série B não era positivo, mas o Timão conseguiu se ‘reinventar’ de maneira espetacular e utilizou o descenso para ganhar impulso para voos maiores.

Grêmio (Da ‘Valsa’ às Taças)

Já fazia 15 longos anos que o Imortal não conquistava um título de expressão. Pode-se dizer que a “valsa” dançada por Eduardo Sasha num Gre-Nal em lembrança à data foi um marco. Depois do retorno do ídolo Renato Portaluppi ao comando do time, o ​Grêmio simplesmente enfileirou taça atrás de taça. Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Gauchões. Uma bela volta por cima.

Flamengo (Do ‘Cheirinho’ à Glória Eterna)

O ​Flamengo passou praticamente 15 anos em uma situação extremamente vexatória, com muitas dívidas, brigas contra o rebaixamento, problemas políticos, falta de infraestrutura e tudo mais. Porém, em 2013, o clube renasceu aos comandos de Eduardo Bandeira de Mello e conseguiu se erguer novamente no âmbito nacional e internacional, de modo que o Rubro-Negro deixou o “cheirinho” para trás e conquistou ‘tudo’, Campeonato Brasileiro (2019), Copa Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020), e vários títulos estaduais.