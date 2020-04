7 vezes em que brasileiros mostraram que o Boca Juniors não é tão ‘bicho-papão’

O futebol brasileiro até pode concentrar os maiores craques e as maiores cifras quando o assunto é América do Sul, mas em termos de troféus, não tem pra ninguém: a Argentina é soberana, tanto em conquistas de ​Libertadores (25), quanto em conquistas de Sul-Americana (8). Um dos maiores expoentes deste ‘espírito copeiro’ é o Boca Juniors, que independente da fase vivida, sempre é temido nos chaveamentos. Mas será que o clube xeneize é tão imbatível assim? Bem, alguns clubes brasileiros já conseguiram encarar de frente o ‘bicho-papão’, e vamos lembrá-los agorinha nesta lista. Confira:

Atlético-MG (2000)

Curiosamente, este confronto não se deu nem pela Libertadores, nem pela Sul-Americana. Na virada do milênio, ​Atlético-MG e Boca Juniors se cruzaram duas vezes pelas quartas de final da Copa Mercosul, com o time mineiro vencendo por 2 a 0 em Belo Horizonte, e empatando por 2 a 2 em Buenos Aires. Na fase seguinte, o Galo viria a ser eliminado pelo Palmeiras.

Paysandu (2003)

Sem dúvida, um dos resultados mais surpreendentes da história da Copa Libertadores, e um dos mais importantes da história do Paysandu. Diante de um Boca recheado de craques e em plena Bombonera, o Papão foi heroico, superou a desvantagem numérica e venceu por 1 a 0, graças a um golaço de ​Iarley. A grande vitória não foi suficiente para levar o clube paraense às quartas – foram derrotados na volta, por 4 a 2 -, mas o apresentou ao continente sul-americano.

Fluminense (2008)

Nas quartas de final da Libertadores 2008, o ​Fluminense teve pela frente nada menos que o tricampeão brasileiro consecutivo, São Paulo. Avançou, mas com fortes doses de emoção. Nas semifinais, encontrou ‘apenas’ o atual campeão da América, Boca Juniors. Mas o ímpeto tricolor estava em dia e, após um 2 a 2 importantíssimo em Buenos Aires, a equipe das Laranjeiras fez o dever de casa na volta, vencendo por 3 a 1 e garantindo vaga na decisão.

Internacional (2008)

É difícil, hoje, entender como que o Boca disputou Libertadores e Sul-Americana no mesmo ano, mas aconteceu. Convidado pela Conmebol para participar da segunda competição, o time xeneize entrou na fase de oitavas, avançou e foi desafiar o ​Internacional nas quartas. O clube gaúcho sequer tomou conhecimento do gigante argentino e emplacou um inquestionável 4 a 1 no agregado, vencendo a ida (2 a 0) e a volta (2 a 1). Show de Alex, autor de três gols.

Fluminense (2012)

Quatro anos após eliminá-los da edição de 2008, o Tricolor reencontrou o Boca e protagonizou grandes embates pela Libertadores 2012. Os dois caíram no mesmo grupo e, contrariando os prognósticos negativos, o time carioca conseguiu sair da Bombonera com uma dificílima vitória por 2 a 1, gols de Deco e Fred. Posteriormente, os dois se cruzariam novamente no mata-mata, com o clube argentino levando a melhor no detalhe e com certa ‘ajudinha’ da arbitragem.

Corinthians (2012)

Em 2012, o ​Corinthians se tornou o segundo clube brasileiro na história a conquistar derrotar o Boca Juniors em uma decisão de Libertadores. Até então, a proeza só havia sido emplacada por aquele que é considerado, por muitos, o maior esquadrão da história do nosso futebol: o Santos dos anos 1960. Após empatar por 1 a 1 em La Bombonera, o Timão contou com o apoio de um Pacaembu lotado para vencer por 2 a 0 e conquistar a América pela primeira vez.

Palmeiras (2018)

Fechamos essa lista com o ​Palmeiras 2018, que praticamente repetiu o enredo do Fluminense de 2012. Sorteado para ficar na mesma chave que os xeneizes, o clube paulista conseguiu avançar ao mata-mata sem ter perdido para o temido adversário, empatando por 1 a 1 em casa e vencendo por 2 a 0, com muita autoridade, na capital argentina. Keno e Lucas Lima anotaram os gols do triunfo alviverde.