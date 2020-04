8 brasileiros que já foram treinados por Diego Simeone

Quando pensamos nos melhores treinadores do mundo na atualidade, os nomes que imediatamente figuram no imaginário popular são os de Guardiola e de Jürgen Klopp, pelo futebol performado por suas respectivas equipes e conquistas recentes. Contudo, futebol não se faz de um jeito só: passou da hora de Diego Simeone, o aniversariante do dia, entrar neste debate.

Responsável pela eliminação do atual campeão europeu ainda nas oitavas da Champions 2019/20, o Atlético de Madrid de Simeone renova seu espírito competitivo ano após ano, mesmo perdendo engrenagens vitais de seu elenco, quase sempre recheado de brasileiros. Neste dia em que o treinador argentino comemora 50 anos, provamos que a ‘rixa’ Brasil x Argentina passa longe no clube colchonero, alicerçado nos últimos anos por muitos atletas nossos. Confira:

Diego Costa

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

O centroavante de 31 anos é um dos jogadores de confiança de Simeone há longa data. Perdeu espaço para Morata em 2019/20 por conta de uma grave lesão, mas tem muita moral junto à comissão técnica e ao torcedor colchonero, que o adora.

Filipe Luís

Club Atletico de Madrid v Sevilla FC – La Liga

Atual dono da lateral-esquerda do Flamengo, o brasileiro foi, por muitos anos, a garantia do setor para o Atlético de Madrid. A despedida do clube espanhol aconteceu pelo desejo de Filipe em buscar um novo desafio de carreira, já que seguia em alta no clube. Fez mais de 150 jogos como colchonero.

Renan Lodi

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Para toda despedida, uma chegada. Renan Lodi é o herdeiro de Filipe Luís na lateral-esquerda do Atlético, e não demorou nada para cair nas graças da torcida e de Simeone. Mesmo tão jovem e vivendo sua primeira experiência na Europa, vem correspondendo muito bem à responsabilidade.

Miranda

Club Atletico de Madrid v Bayer 04 Leverkusen – UEFA Champions League Round of 16

O zagueiro brasileiro chegou ao Atleti no mesmo ano em que Simeone (2011), logo se transformando em um dos pilares do fortíssimo sistema defensivo construído pelo treinador. Foram cinco temporadas na capital espanhola, somando 178 partidas totais e conquistando cinco taças.

Felipe

Club Atletico de Madrid v Sevilla FC – La Liga

Sim, Simeone parece gostar muito de defensores brasileiros. Em meados de 2019, com aval do comandante argentino, o Atlético investiu boas cifras na contratação do zagueiro junto ao Porto. Foi muito bem nas chances que recebeu e vem ‘barrando’ o ótimo José Giménez em 2019/20.

Léo Baptistão

Baptistão não fez muitos jogos pelo Atleti

Diferentemente dos cinco nomes listados anteriormente, Baptistão não foi um ‘case’ de sucesso do Atlético de Simeone. Contratado em 2013, fez apenas onze jogos pelo clube ao longo de três anos, sendo constantemente emprestado. Atualmente defende o Wuhan Zall, da China.

Guilherme Siqueira

Club Atletico de Madrid v FC Astana – UEFA Champions League

Contratado em 2014 para ser o reserva imediato de Filipe Luís, o lateral-esquerdo alternou bons e maus momentos na capital espanhola. Somou 44 partidas ao longo de três temporadas como atleta colchonero. Anunciou aposentadoria precocemente, em 2018, aos 32 anos de idade.

Diego

Diego jogou pelo Atlético de Madrid entre 2011 e 2014

Fechamos essa lista com o atual camisa 10 do Flamengo, Diego Ribas. O armador foi muito bem vestindo a camisa do Atlético entre 2011 e 2012, período em que foi emprestado ao clube. Voltaria à Madrid em 2014, mas logo seria negociado ao Fenerbahçe (TUR).