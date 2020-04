8 craques brasileiros que nunca conquistaram o Brasileirão

​O Campeonato Brasileiro é tido, por muitos, como a disputa nacional mais difícil do mundo. Isso em função da quantidade de clubes grandes que, naturalmente, entram em campo em condições de erguer a taça. Aliás, a competição é tão dura de ser conquistada que muitos craques formados no país não tiveram a honra de conquistá-la. Vamos lembrar alguns deles?

Ronaldinho Gaúcho

O Bruxo é campeão da Libertadores, mas não venceu o Brasileirão, isso que jogou por Grêmio, Flamengo, Atlético-MG e Fluminense.

Taffarel

Um dos heróis do tetracampeonato mundial pela seleção brasileira, o goleiro iniciou carreira no Internacional e, na volta ao Brasil, defendeu o Atlético-MG.

Ronaldo Fenômeno

Supercampeão por onde passou, o Fenômeno passa em branco quando o assunto é Campeonato Brasileiro. Em sua carreira, no país, vestiu as camisas de Cruzeiro e Corinthians.

Sócrates

O Doutor passou por Corinthians, Flamengo e Santos. Mas seu talento não foi suficiente para garantir o título nacional.

Daniel Alves

Do início no Bahia à atualidade no São Paulo, o lateral é o atleta com mais títulos na história do futebol mundial. Mas falta o Brasileirão.

Thiago Silva

A passagem pelo Fluminense não foi suficiente para, mesmo com um ótimo time, chegar ao principal título do país.

Neymar

O craque deixou o Santos sendo herói de Copa do Brasil e Libertadores. Mas Brasileirão que é bom…

Garrincha

Bicampeão mundial com a seleção brasileira, fez história com a camisa do Botafogo na década de 1960, mas já não estava mais no clube quando este conquistou seu primeiro título nacional (1968).