8 craques da atualidade que nunca disputaram uma Copa do Mundo

Justo? A Copa do Mundo é o momento mais aguardado do futebol mundial, sendo o grande objetivo da maioria dos jogadores profissionais. Porém, o maior torneio de seleções do planeta não tem espaço para todos os futebolistas, incluindo alguns craques, e, seja por “escolha” ou não, sempre tem aquele astro que fica de fora. Confira!

Gareth Bale (País de Gales)

Gareth Bale não vive o melhor momento de sua carreira, no entanto, o galês foi um dos grandes personagens do futebol na última década, sendo fundamental para o sucesso do Real Madrid e grande destaque do País de Gales. Contudo, o atacante nunca conseguiu levar a sua seleção para uma Copa do Mundo.

Alexandre Lacazette (França)

Alexandre Lacazette figurou entre os atacantes mais badalados dos últimos anos, com grandes momentos no Lyon e também no Arsenal. Porém, o goleador nunca conseguiu ter o mesmo protagonismo na Seleção Francesa, sendo ‘cortado’ de Copas do Mundo e ganhado poucas oportunidades.

Diego Ribas (Brasil)

Em alta, Diego Ribas foi um dos grandes jogadores do futebol mundial, tendo sido importante em praticamente todos os clubes por onde passou e conquistado muitos títulos. Porém, o meia do ​Flamengo não teve muita sorte com a Seleção Brasileira, considerando que sempre esbarrou em problemas que o tiraram de Copas do Mundo.

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão)

O atacante Pierre-Emerick Aubameyang é um dos principais goleadores do mundo, sendo especulado por gigantes do futebol europeu e referência de efetividade no ataque. Contudo, o centroavante “escolheu” não disputar uma Copa do Mundo, levando em fala que o jogador optou por defender o Gabão a Itália ou França.

Leroy Sané (Alemanha)

Surpreendentemente, Leroy Sané não participou da Copa do Mundo de 2018. O atacante era visto como “nome certo” na lista de Joachim Löw. Porém, o bom momento da joia não foi suficiente para o treinador dar uma oportunidade ao garoto. Contudo, o prodígio de 24 anos ainda pode ter outras chances no futuro.

Mauro Icardi (Argentina)

Badalado, Mauro Icardi teve grandes momentos ao longo de sua carreira, porém, o atacante oscilou demais nas últimas temporadas e acabou “sumindo” da Seleção da Argentina. Os momentos de turbulência (dentro e fora de campo) o custaram a vaga na Copa do Mundo da Rússia.

Van Dijk (Holanda)

Considerado o melhor zagueiro do mundo na temporada passada, o holandês do Liverpool jamais participou de uma Copa, mesmo já tendo 28 anos de idade. Sua melhor oportunidade até então havia sido em 2018, mas a Laranja Mecânica não se classificou e ficou de fora da disputa. Será que em 2022 chegará a sua vez?

Fabinho (Brasil)

Por falar em Liverpool, mais um nome-chave do elenco do atual campeão da ​Champions League jamais se fez presente num Mundial. Revelado pelo Fluminense, Fabinho destacou-se no Mônaco, mas não foi o suficiente para chamar a atenção dos técnicos da Seleção. Suas convocações sempre foram tímidas e sem frequência. Depois da última Copa, as chances aumentaram e é difícil imaginar que no Catar o lateral/meio-campista não esteja na lista final.