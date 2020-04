8 destaques de ‘times pequenos’ do Paulistão que estão em fim de contrato

Não é raro testemunharmos jogadores até então ‘desconhecidos’ se apresentando ao futebol brasileiro através dos Estaduais, por vezes emplacando uma transferência para uma equipe de maior parte após a competição. No acirrado Paulistão 2020, alguns dos destaques vinham dos chamados ‘times pequenos’, alguns mais experientes e com rodagem na ​Série A, outros não. O ​Lance! listou atletas que estão chamando atenção no Paulistão e que estão em reta final de contrato ou já sem vínculo, podendo pintar em outros clubes logo mais. Confira:

Luizão (Santo André)

Crédito da foto: Erick Pinheiro/Arquivo JCS

O experiente zagueiro de 33 anos, de passagens por Cruzeiro, ​Vasco da Gama e Bahia, faz parte do grupo de jogadores do Santo André que ficaram sem contrato na primeira semana de abril. Foi o líder em rebatidas do Paulistão, com 90.

Luiz Otávio (Mirassol)

Crédito da foto: Leo Roveroni/Agência Mirassol

Ex-jogador da Chapecoense, o zagueiro de 27 anos é o destaque defensivo do Mirassol. Autor de um gol de cabeça, vem se destacando nas bolas aéreas e, ao lado de Luizão, também soma 90 rebatidas totais no Paulistão. Seu contrato expira dia 30 de abril.

Thallyson (Guarani)

Crédito da foto: David Oliveira/Guarani FC

Aos 28 anos, o lateral-esquerdo vive um bom momento em sua carreira pelo Guarani. Soma um gol e uma assistência em quatro partidas pelo Bugre, performance que o colocou no radar do Sport, clube que disputará a primeira divisão em 2020. Seu contrato termina em 30 de abril.

Geovane (Inter de Limeira)

Crédito da foto: Divulgação/Inter de Limeira

O volante de 21 anos tem sido peça importante para o bom funcionamento da equipe de Elano. Com 25 desarmes totais, é o sexto melhor do campeonato neste fundamento, de acordo com a Footstats. Está na Inter de Limeira via empréstimo, válido até 30 de abril. Pertence ao ​Furacão.

Camilo (Mirassol)

Crédito da foto: Richard Callis/FOTOARENA

Nome mais conhecido desta lista, o armador de 34 anos reencontrou o bom futebol vestindo a camisa do Mirassol, após passagens apagadas por ​Internacional, ​Botafogo e Chapecoense em 2019. Tem cinco gols e duas assistências na competição. Fica livre no mercado em 27 de abril.

Fernando Henrique (Santo André)

O veteraníssimo goleiro de 36 anos, revelado nas categorias de base do ​Fluminense, vinha sendo o melhor de sua posição na competição e exibia forma espetacular até a paralisação do Paulistão. Com 13 defesas difíceis, foi um dos responsáveis diretos por fazer do Santo André o time de melhor campanha. Ficou sem contrato dia 7 de abril.

Thomaz (Inter de Limeira)

Crédito da foto: Divulgação/Inter de Limeira

Quarto jogador com mais dribles certos e top-10 em assistências para finalizações, o meia de 33 anos teve seu contrato de empréstimo junto à Inter de Limeira encerrado no último dia 31 de março. Seu passe pertence ao ​São Paulo.

Júnior Todinho (Guarani)

Crédito da foto: David Oliveira/Guarani FC

Era, sem sombra de dúvidas, a sensação do Paulistão até sua paralisação. Com seis gols em nove partidas disputadas, o atacante do Guarani ocupa o posto de vice-artilheiro do torneio, além de liderar em finalizações certas. Aos 26 anos, ficará sem contrato a partir de 30 de abril.