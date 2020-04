8 estádios que todo amante do futebol deveria visitar ao menos uma vez

​Existem estádios de futebol que são verdadeiros solos sagrados do esporte, palcos que já testemunharam a história sendo escrita e refeita incontáveis vezes. Apontar só oito, para quem ama futebol, foi uma tarefa muito difícil, mas nós tentamos. A seguir, oito palcos riquíssimos em história e beleza que todo fã de futebol deveria visitar ao menos uma vez:

1. Maracanã – Rio de Janeiro

Ele já não é mais o maior estádio em capacidade do futebol mundial – em seus primeiros anos de fundação, chegou a comportar quase 200 mil pessoas -, mas é, sem dúvida, o estádio mais rico em história. Nele, Pelé entrou para a história ao anotar o seu gol 1000. Nele, duas finais de Copa do Mundo foram disputadas (1950 e 2014).

2. La Bombonera – Buenos Aires

O futebol respira nas ruas da Argentina e de Buenos Aires, mas o que acontece entre os muros de La Bombonera é outra coisa e impossível de explicar em palavras, pode-se apenas sentir. Inaugurado em 1940, o Estádio Alberto José Armando, mais conhecido como La Bombonera, é o local onde Boca Juniors manda suas partidas.

3. Estádio Centenário – Montevidéu

Falar de Uruguai é falar de futebol e vice-versa. A contribuição do pequeno país sul-americano para a construção desse esporte é vasta e a Celeste é dona de uma das camisas mais pesadas do mundo. O Centenário, fundado ainda nos anos finais da década de 20 para sediar a primeira Copa do Mundo (1930), é a casa dos dois maiores clubes do país: Peñarol e Nacional.

4. Santiago Bernabéu – Madrid

O Santiago Bernabéu é o estádio do rei da Europa, e nele poderemos encontrar as 13 taças de Champions conquistadas pelo poderoso Real. Carrega o nome do mais importante presidente da história do clube. Está passando por algumas reformas/modernizações, que certamente não tirarão o charme do tradicionalíssimo estádio situado na capital espanhola.

5. Camp Nou – Barcelona

A região da Catalunha tem suas singularidades e um orgulho tremendo do Camp Nou, quase uma segunda casa para todo o povo daquela região. Dentre os estádios europeus, é o que tem maior capacidade, podendo receber quase 100 mil pessoas por partida. Naquele chão, pisaram alguns dos maiores craques da história do futebol, como Ronaldinho, Maradona e Messi.

6. Wembley – Londres

O ‘novo Wembley’ ainda está vivendo e escrevendo os primeiros capítulos de sua história, já que foi inaugurado em 2007, no mesmíssimo local que abrigava o ‘velho Wembley’, fundado em 1923. Apesar de ter substituído um palco de tanto peso e relevância histórica, ainda mantém a mesma aura imponente e clássica de seu antecessor.

7. Anfield – Liverpool



Diferente dos imponentes estádios citados anteriormente, Anfield é um pouco mais ‘acanhado’ – capacidade pouco maior a 50 mil expectadores -, como se tivesse sido projetado para promover aquela sinergia entre torcedor e jogador que mexe com todo fã de futebol antes da bola rolar. A atmosfera criada pelos Reds cantando ‘You’ll Never Walk Alone’ é única.

8. San Siro – Milão

Fechamos essa lista com o San Siro, para os torcedores do Milan, e Giuseppe Meazza, para os fãs da Inter. Estádio mais tradicional da Itália e casa dos arquirrivais da cidade, já abrigou jogos de Copa do Mundo, fases finais de Eurocopa e decisões de Champions/Liga Europa.