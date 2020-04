9 jogadores com ‘DNA’ do Barcelona que nunca atuaram na equipe

O que é o ‘DNA’ do Barcelona? Definir tal termo não é simples e abrange uma infinidade de coisas. Porém, genericamente, se trata da forma como o clube desenvolveu uma forma de jogar, com um estilo de jogo bem definido, uma filosofia própria e um modo de entender e ver o esporte. A questão, no todo, engloba muito mais questões, mas, sem pormenores, pode-se resumir assim: o “tiki-taka” e suas reformulações.

Desta forma, os jogadores do Barça – e que interessam a equipe – precisam saber como “funciona” a agremiação para terem sucesso na Catalunha. Porém, há vários atletas com tal perfil que poderiam vestir ou ter vestido o manto culé, mas, por diversas questões, nunca vestiram e deixaram a questão “em aberto”. Confira!

David Silva

Referência espanhola, os sucessos do Barcelona influenciaram diretamente no futebol da Seleção da Espanha e, como ficou nítido, David Silva se encaixou perfeitamente ao estilo, porém, nunca teve a oportunidade de desempenhar tal papel na equipe blaugrana.

Andrea Pirlo

Aposentado, Andrea Pirlo era o cérebro da Itália e das equipes por onde passou, principalmente no Milan e na Juventus, sendo o símbolo do meio-campista clássico, pensador e com técnica extremamente refinada.

Xabi Alonso

Craque de Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, Xabi Alonso teve uma carreira primorosa, mas não teve chances de atrelar suas qualidades técnicas ao ‘DNA do Barcelona’. O meio-campista tinha notadamente o perfil do Barça, mas sua carreira caminhou por outros caminhos.

David Beckham

Monstro, David Beckham poderia ter ido ainda além em sua carreira, mas optou por escolhas ‘alternativas’. O meia britânico teve grandes momentos ao longo de sua carreira e, no auge, cairia muito bem no Barcelona. Aposentado, o ex-Manchester United, Milan e Paris Saint-Germain confessou que recusou oferta da equipe blaugrana em 2003 para acertar com o Real Madrid.

Luka Modric

Ídolo do Real Madrid, Modric nunca teve e dificilmente vai ter alguma oportunidade no Barcelona. Em 2012, antes de assinar com os merengues, o seu nome chegou a ser ventilado na equipe blaugrana, mas o “destino” guiou o croata para Los Blancos.

Mikel Arteta

Mikel Arteta foi moldado nas divisões de base do Barcelona, mas nunca conseguiu uma oportunidade no grupo principal. O meio-campista até era bem-visto no clube, mas optou por sair por acreditar que não teria futuro frente ao craque Xavi Hernández.

Clarence Seedorf

Seedorf foi multicampeão em sua carreira ​e se encaixaria em qualquer estilo de jogo do mundo, especialmente no Barcelona. ​Pensador, o holandês tinha muita facilidade para entender o futebol e sua capacidade de armar o time o destacariam no meio de campo da equipe culé.

Toni Kroos

Craque, Toni Kroos organiza o jogo do Real Madrid há mais de seis temporadas e tem características que encaixariam bem no Barcelona, porém, dificilmente, o ídolo merengue vai pular para o arquirrival. O alemão, como Xabi Alonso e David Silva, “degustaram” o DND do Barça sob o comando de Pep Guardiola – seja no Bayern de Munique ou no Manchester City.

Kevin De Bruyne

Destaque com Guardiola, De Bruyne, do Manchester City, tem 28 anos e ainda pode chegar ao Barcelona, mas tirar o belga dos ingleses não vai ser fácil. Porém, o meio-campista cairia como uma luva no Barça e em seu sistema de jogar.