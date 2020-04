A curiosidade da Seleção de 70 que nos enche de orgulho, mas que hoje em dia seria utopia

​Em meio à paralisação do futebol mundial por conta da pandemia de coronavírus, as emissoras que fazem do principal esporte do planeta a base de sua programação precisam encontrar ​novos conteúdos para transmitir. Pois o ​SporTV, principal canal por assinatura de esporte do Brasil, teve uma sacada de mestre e conseguiu junto à Fifa o direito de reprisar a campanha vitoriosa da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. Isso começou a ser feito na terça-feira e segue até o domingo.

Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia (1ª fase)​ Terça-feira (14/04)​ – 19h ​Brasil 1 x 0 Inglaterra (1ª fase) ​Quarta-feira (15/04) – 19h ​Brasil 3 x 2 Romênia (1ª fase) ​Quinta-feira (16/04) – 19h ​Brasil 4 x 2 Peru (Quartas de final) ​Sexta-feira (17/04) – 19h ​Brasil 3 x 1 Uruguai (Semifinal) ​Sábado (18/04) – 19h ​Brasil 4 x 1 Itália (Final) ​Domingo (19/04) – 19h

O técnico Zagallo formou aquele que, para muitos, é o maior time de todos os tempos. E, para quem não era nascido ou não se lembra, aquele esquadrão tinha uma característica que, para os dias atuais, é impensável: todos os jogadores tricampeões mundiais no México atuavam dentro do país. Obviamente, a base era formada por nomes que jogavam em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Porém, àquela época, o futebol já chegava com força em outras localidades, tanto que Everaldo (Grêmio), Dario (Atlético-MG), Piazza, Fontana e Tostão (Cruzeiro) eram referências em Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

​GOLEIROS ​Félix (Fluminense), Ado (Corinthians) e Émerson Leão (Palmeiras) ​DEFENSORES ​Carlos Alberto Torres (Santos), Zé Maria (Portuguesa), Marco Antônio (Fluminense), Everaldo (Grêmio), Brito (Flamengo), Piazza (Cruzeiro), Baldocchi (Palmeiras), Fontana (Cruzeiro) e Joel (Santos) ​MEIO-CAMPISTAS ​Clodoaldo (Santos), Gérson (São Paulo), Rivellino (Corinthians) e Caju (Botafogo) ​ATACANTES ​Jairzinho (Botafogo), Tostão (Cruzeiro), Pelé (Santos), Edu (Santos), Roberto Miranda (Botafogo) e Dario (Atlético-MG)

A campanha do Brasil foi impecável. Venceu os seis jogos disputados, marcando 19 gols e sofrendo apenas sete. Na decisão, trucidou a Itália. O placar de 4 a 1 fez justiça a uma equipe que, literalmente, encantou e passou o rodo em cima dos adversários.

Joguei bem ontem. Vcs gostaram do jogo? Brasil x tchecoslováquia, na Faixa Especial do Sportv? — Gerson Nunes (@canhotinha70) April 15, 2020

O time-base tinha: Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo, Gérson, Tostão e Rivellino; Pelé e Jairzinho.

