A rotina de 10 dos principais treinadores do futebol brasileiro durante a quarentena

​A pandemia de coronavírus interrompeu as competições de futebol em todo o planeta. É tempo, então, de saber o que alguns dos principais treinadores do futebol brasileiros estão fazendo durante a quarentena.

Fernando Diniz (São Paulo)

👨‍🏫📖 Bom dia! Nosso professor está se cuidando em casa, sem parar de buscar conhecimento. Como ele diz aos atletas, é preciso evoluir todos os dias. Que tal separar um tempinho para colocar a leitura em dia? Fala aí: qual(is) livro(s) você sugere ao Diniz? 📚👇#TricolorDeCasa pic.twitter.com/ngWEw7Y6pg — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) March 19, 2020

Já apareceu nas redes sociais do São Paulo lendo “Antifrágil – Coisas que se beneficiam com o caos”, do autor libanês Nassim Nicholas Taleb.

Renato Portaluppi (Grêmio)

Se encontra no Rio de Janeiro, e chegou a ser flagrado na beira da praia de Ipanema mesmo diante das recomendações de isolamento social.

Jorge Jesus (Flamengo)

Passa a quarentena em Portugal, ao lado dos familiares.

Luiz Felipe Scolari (sem clube)

Se encontra Xangri-lá, no litoral gaúcho. No condomínio em que possui casa, dá suas caminhadas diárias e, três vezes por semana, se reúne de forma virtual com Paulo Turra e Carlos Pracidelli. Tende a voltar a trabalhar no segundo semestre.

Eduardo Coudet (Internacional)

Se encontra na Argentina, seu país. Foi para lá de carro e, quando dá volta aos trabalhos, fará o trajeto contrário também por via terrestre.

Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Na expectativa por reforços, está em contato permanente com o executivo de futebol Alexandre Mattos. Segundo o dirigente, são de dois a três contatos por dia.

Odair Hellmann (Fluminense)

Está no Rio de Janeiro, mas em contato permanente com familiares, uma vez que parte deles se encontra distante.

Enderson Moreira (Cruzeiro)

Aproveita o tempo livre para planejar ao máximo como fazer para recolocar a Raposa na Série A do Brasileirão – quando a disputa começar, é claro.

Tiago Nunes (Corinthians)

Utiliza o tempo para entender o momento e tentar corrigir os rumos do Timão antes que a pressão por uma saída de se torne insustentável.

Paulo Autuori (Botafogo)

Mal começou o trabalho no Alvinegro e precisou parar. Mas o tempo lhe permite fazer algo que adora: estudar e encontrar alternativas para a sua equipe, principalmente táticas.